華聞快遞／海南省人民政府企業家諮詢會議成立　馬雲、馬化騰任正副主席

▲馬雲（右）、馬化騰（左）分別擔任該會議主席及副主席。（圖／中新網）



《海南》海南省人民政府企業家諮詢會議成立 馬雲、馬化騰任正副主席

海南省人民政府企業家諮詢會議成立大會暨第一屆年會12日在三亞召開，阿里巴巴董事局主席馬雲以及騰訊董事會主席馬化騰分別擔任諮詢會議主席及副主席。該會議宗旨是圍繞「三區一中心」定位，為海南全面深化改革開放，設建自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港提供諮詢建議，協助海南完成大陸中央賦予的重大責任和使命。（海南日報）

《甘肅》慶陽黃土塬告別「土炕」、「火爐」 多措治污享藍天

甘肅省慶陽市13日召開第四屆人民代表大會第四次會議，會中甘肅慶陽市長報告，由於土炕以麥草秸稈作為主要燃料，燃炕時「煙燻火燎」對環境產生了很大的汙染，為此近年「我們將農戶家中的土炕、土灶、小火爐實施煤改氣、煤改電或清潔能源改造」，有序推進城鄉冬季清潔供暖，積極推廣清潔能源，基本消除重汙染天氣。（中新網）

《哈爾濱》黑龍江：加強對俄農業合作 建設境外農業合作示範區

黑龍江省第十三屆人民代表大會第三次會議在哈爾濱市舉行，會中該省省長王文濤報告，黑龍江省將發揮對俄合作排頭兵作用，加強對俄農業合作，建設境外農業合作示範區，積極構建以對俄合作為重點的全方位對外開放格局。（中新網）

《香港》香港運輸署：將為部分巴士加裝安全帶 涉逾百條路線

香港專營巴士服務獨立檢討會8日報告，提出45項建議提升巴士安全，包括為巴士加裝乘客安全帶。香港運輸署長陳美寶13日指出，特區政府正考慮先在長途及較少停站的巴士路線加裝安全帶，估計涉及100多條路線，專營巴士公司也已訂購470輛加裝安全帶的新巴士，預計4月陸續投入運營，「期望2019年內完成是否強制巴士乘客配戴安全帶的檢討。」（中新網）

▼香港巴士夜中景象。（圖／CFP）



《重慶》重慶預計發送旅各約5207萬人次

重慶日報近日指出，一年一度的春運大幕即將開啟，從21日至3月1日，為期40天；今年春運期間，重慶旅客預計發送量約5207萬人次，較去年同比增長3.6%。重慶市交通局指出，「受極端天氣影響，今年春運應急保暢行勢險峻，可能會導致航班及列車晚點、公路封凍等一系列突發事件。」（重慶日報）

《陝西》陝西省大幅提高法律援助補貼標準

為保障法律援助事業健康發展、加強法律援助經費監管、保證法律援助經費規範有效使用，陝西省司法廳、省財政廳13日聯合修訂了《陝西省法律援助經費管理辦法》，大幅提高法律援助案件補貼標準，民事、刑事、行政援助案件補貼為每件1000元（人民幣，下同）至3000元，跨區域法律援助案件補貼為每件2000元至4500元，無期徒刑、死刑和死刑覆核案件按照刑事法律援助案件補貼標準的1.5倍執行；被法律援助機構指派從事值班工作的律師，每人每天補貼100元至500元，法律援助人員代寫法律文書每件補貼200元至500元。

《浙江》浙江省首例產能指標司法拍賣完成

浙江杭州市江干區法院近日通過淘寶司法拍賣平台完成了有關150萬噸煉鐵產能指標的拍賣，起拍價為2.4975億元人民幣，最終成交價為2.9億元人民幣，據悉，這是浙江省目前完成的首例產能指標司法拍賣。

《福建》南鐵2019年春運加開旅客列車133對

中國鐵路南昌局集團有限公司13日指出，今年春運南鐵預計發送旅客3005萬人次，期間將加開旅客列車133對，並在南昌、福州、廈門等地加開夜間動車。據了解，2019年春運年鐵預計發送的人次，同比增加102萬人次、增長3.5%，南鐵管內客流將在2月21日達到最高峰，預計發送旅客114萬人次，很有可能會創下春運單日客流最高紀錄。

▼春節火車站總是有許多返鄉人潮。（圖／CFP）

