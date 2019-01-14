華聞快遞／陸2018年外貿總值創歷史新高　突破30萬億元人民幣

▲上海景象。（圖／CFP）



《北京》陸2018年外貿總值創歷史新高 突破30萬億元人民幣

根據大陸海關總署統計，中國2018年外貿進出口總值達到30.51萬億元人民幣，約1077萬億元新台幣，相較於2017年增長9.7 %，並超越2017年歷史高點2.7萬億元（人民幣），貿易順差開始收窄。海關總署統計分析司司長李魁文指出，「一系列促進外貿穩定增長的政策措施，有效應對外部環境深刻變化」，未來大陸有望保持「全球貨物貿易第一大國的地位」。（澎湃新聞）

《湖南》湖南農信：未來三年將向民企發放至少2千億貸款

湖南省農信聯社今（2019）年製定《全省農村信用社支持民營和小微企業健康發展的指導意見》，大力支持民營企業發展，在未來3年全省農信系統將為民營企業累放貸款不低於2000億元人民幣，民營和小微企業貸款增量占公司類貸款增量的比重達三分之二以上。（人民網）

《北京》京津冀融合發展進入實質建設期

京津冀協同發展領導小組辦公室副主任、發改委副主任林念修近日表示，京津冀協同發展歷經五周年後，從過去的謀思路、打基礎和頂層設計階段轉向實質性建設階段；目前，雄安新區和北京城市副中心規劃建設正在高標準、高質量推進，交通、生態、產業等重點領域也實現了率先突破。（經濟參考報）

《香港》赴港上市潮湧 但破發率超A股6倍

港交所官網顯示，2018年港股新上市公司有208家（不包括轉板企業），相較於2017年新上市的161家公司，數量增長29.19%；2018年港股新上市公司的數量是A股的1.98倍，而2017年港股新上市公司數量僅為A股的36.76%。截至2018年12月31日，208家新股中有141個收盤價低於發行價，比例高達67.79%，其中破發幅度超過60%的就有21家；而同期A股僅有10家年末的收盤價低於發行價，比例只有9.52%，港股破發率約超A股的6.12倍。（人民網）

▼香港夜景。（圖／CFP）



《北京》北京地鐵票價今年預計仍不維持原樣

北京地鐵票價即將進入「五年一大調」時間，已經連續兩年，北京地鐵票價雖達到動態調整的啟動點，但由於綜合因素考慮暫不調整票價，今年在「五年一大調」的動態調整機制下，是否地鐵票價將上漲？在人大代表詢問、政協委員諮詢活動上，市發改委副主任李素芳表示，「雖將進入五年一大調時間，但預計北京地鐵票價仍不會做調整。」（北青網）

《遼寧》遼寧出台新規 民企建技能大師工作室最高補助20萬元人民幣

為支持民營企業引進人才，遼寧2日下發《關於加快民營經濟發展的若干政策措施》，明確支持民營企業申報建設技能大師工作室，對通過評估獲批開展建設的技能大師工作室，給予最高20萬元人民幣的一次性補助。（工人日報）

《江蘇》政協委員摸底長江下游「體質」 建言沿江「河長」協同治水

江蘇省政協委員肖洋13日在江蘇省「兩會」期間建言，「長江大保護」不能單打獨鬥，可借助沿江「河長」協同治水。肖洋2018年4月至9月，與民革江蘇省委10多位不同專業背景的委員一起，實地走訪了南京、蘇州等多個長江沿岸城市，對長江下游江蘇段防洪能力、岸線利用、水體環境、生物資源、水環境管理等一系列關乎長江下游的重要「體質」指標進行了摸底，完成了2萬多字的調研報告。（中新網）

《北京》京張高鐵官廳水庫特大橋鋪軌 保障2022年北京冬奧會交通

京張高鐵官廳水庫特大橋鋪軌工作於13日完成，京張高鐵全長174公里，是2022年北京冬奧會的重要交通保障線，於2016年4月正式開工建設。作為京張高鐵全線的控制性工程之一，京張高鐵官廳水庫特大橋全長9077米，於2016年3月開工建設，在2017年11月實現主橋主體工程完工，大橋由8個造型優美的曲弦桁樑組成。（工人日報）

▼2022冬奧舉辦地點「鳥巢」。（圖／CFP）

