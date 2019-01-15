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華聞快遞／廣東首例非洲豬瘟疫區解除封鎖

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▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸已有19省淪陷。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸已有24省淪陷。（圖／路透社）

《廣東》首例非洲豬瘟疫區解除封鎖

農業農村部1月11日接到廣東省防控重大動物疫病應急指揮部辦公室報告，經評估驗收合格，珠海市香洲區非洲豬瘟疫區解除封鎖。珠海市一屠宰場於去年12月19日發生了廣東省首起非洲豬瘟疫情，應撲殺生豬撲殺完成後，經15日以上連續監測排查，疫區內未發現新的病例和監測陽性。（羊城晚報）

《北京》首次火星探測任務將於2020年實行

國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華14日表示，以嫦娥四號任務圓滿成功為標志，大陸探月工程四期和深空探測工程全面拉開序幕；嫦娥五號月面採樣返回任務將於今年年底左右實施，首次火星探測任務將於2020年前後實施。（人民網）

《四川》新增196處省級文保單位 成都東華門遺址破格入選

四川省第九批省級文物保護單位近日公布，在各地申報的327處候選名單中，196處不可移動文物上榜。其中，成都東華門遺址等9處成都文保單位入選，而東華門遺址此前並非任何一級的文保單位。據相關人士介紹，文物保護單位一般采取逐級申報的原則，但東華門遺址價值特別重大，因而破格入選。（成都晚報）

《北京》人代會開幕　港澳台居住證申辦5895件

北京市人民代表大會15日開幕，市長陳吉寧在工作報告時透露，2018年實際利用外資超過160億美元，服務貿易進出口額突破人民幣1兆元，「辦理港澳台居民居住證5895件，618名外籍高層次人才獲得在華永久居留權」。（中央社）

▼ 港澳台居民居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

▲▼ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

《北京》2019年購買煙花爆竹需實名制

北京應急管理局14日表示，北京城市副中心將不設置煙花爆竹零售點，同時，將實施實名制購買。副局長唐明明透露，近年煙花爆竹零售點將從去年的80多個減少到30多個，但保證每區至少設置一個，「每個零售點將配備專門的儀器，刷身份證進行購買，一旦發生問題可以追溯到購買者。」（北京青年報）

《湖南》2018全省公共資源達7354億元

隨著2018年招投標領域「放管服」改革不斷深化，招投標市場主體交易成本降低、活力增強，全省共完成公共資源交易額7354億元。其中，工程建設項目完成交易額2288億元，政府採購完成交易額2389.5億元，土地使用權和礦業權出讓完成1676億元，醫藥集中采購完成交易額370.61億元，其他項目完成交易額約630億元。（湖南日報）

《吉林》省應急管理廳全面啟動「1+N」行動計劃

省應急管理廳於2019年將採取超常規措施，築牢安全生產穩固防線，抓住企業主體責任這「1」主線，全面啟動網格化管理、分級執法、宣傳教育等「N」項行動計劃，構建完善「橫向到邊、縱向到底、自始至終」三維監管網格，打通安全「最後一公里」。（吉林日報）

《福建》鼓浪嶼游覽區獲福建省智慧景區最高獎

在福建省旅游發展委員會開展的2018年度智慧景區評定中，鼓浪嶼游覽區獲五鑽級智慧景區。據了解，這是省內景區針對智慧旅游評比的最高榮譽，而鼓浪嶼是首批獲得該榮譽的3家單位之一。早在3年前，鼓浪嶼管理處就將「促智慧旅游」列入「十三五」規劃中，設立管理科信息中心，每年對智慧旅游建設投入專項資金。（廈門日報）

▼ 遊客進入景點只需掃描二維碼。（圖／廈門日報）

▲▼ 鼓浪嶼。（圖／廈門日報）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,非洲豬瘟,港澳台居住證,東華門遺址,火星探測任務,煙火實名制,廈門鼓浪嶼,鼓浪嶼

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