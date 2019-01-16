川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

截至今（15）日，美國聯邦政府已經停擺25天，持續刷新政府關門最長時間紀錄。川普總統今在推特上砲轟不願接受白宮版本邊境安全方案的民主黨是「罪惡之黨」，又批評民主黨眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）根本不該領薪水。

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▼昨晚跟全國冠軍克萊門森老虎隊一起在白宮真好。因為政府停擺的緣故，我請他們吃大量的速食（我埋單），超過1000個漢堡等等。不到一個小時就全吃光了。好傢伙和大胃王們！

▼為什麼辛苦工作的人們無薪可領時，Nancy Pelosi還能領到薪水？

▼民調顯示人們現在開始了解到正在邊境發生的人道危機和犯罪問題。數字上生很快，超過50％了。民主黨很快就會被稱作是罪惡之黨。他們不想要邊境安全真是荒謬！

▼新的一大批大篷車隊正從宏都拉斯朝我們南方邊境前進。告訴Nancy和Chuck，飛來飛去的無人機是阻止不了他們的。只有牆，或是鐵柵欄可以讓我們國家保持安全！不要再玩政治遊戲了，結束政府停擺！

▼大眾汽車將會在田納西州查塔努加市投資8億美元。他們要製造電動車。恭喜查塔努加市和田納西，幹得好！大勝利！

▼剛剛宣布的退伍軍人失業率達到18年新低，對我們的老兵和他們的家人來說真是個好消息。很快就會達到史上最低！你覺得媒體會報導這件事和其他好的經濟新聞嗎？