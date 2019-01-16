在華被判死男也曾因販毒被抓　法官當時說：幸好你住加拿大

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／央視）

大陸中心／綜合報導

大連市中級人民法院14日一審將加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）判處死刑。其實，在這之前謝倫伯格在加拿大就有過犯罪紀錄，當時法官把他送進監獄前說的話，現在看來真的意味深遠，「你的國家應從你身上得到更好的東西，你活在世界上最棒的地方之一。」

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▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

據加拿大CBC報導，謝倫伯格2012年時曾被加拿大法院判處2年有期徒刑，罪名也是販運非法持有的古柯鹼及海洛因等毒品，最終刑期被定為16個月又12天。

據報導，當時審理該案的法官布朗（Neill Brown）對著謝倫伯格說，「你的國家應該從你身上得到更好的東西，你活在世上最棒的地方之一；你不是在利比亞或敘利亞被抓，我也沒有證據能夠證明你在童年受過虐待，我知道你有自己的掙扎，但你得面對這些，畢竟你不是只有18歲。」

布朗指出，謝倫伯格因自己的犯罪紀錄而被父親拋棄，「不過還是有一群家人在支持著他」。他也向謝倫伯格說，「你還有一些家人支持著你，你很幸運，但永遠別低估這種行為的嚴重性」。

當布朗準備把謝倫伯格送進監獄時，他告訴對方「你的人生正處於關鍵時刻」，希望對方能改過向善，「你的基本任務是克服你的毒癮，改變你的生活，我希望這是你最後一次出庭。」