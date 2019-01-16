　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

在華被判死男也曾因販毒被抓　法官當時說：幸好你住加拿大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／大陸央視）

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／央視）

大陸中心／綜合報導

大連市中級人民法院14日一審將加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）判處死刑。其實，在這之前謝倫伯格在加拿大就有過犯罪紀錄，當時法官把他送進監獄前說的話，現在看來真的意味深遠，「你的國家應從你身上得到更好的東西，你活在世界上最棒的地方之一。」

►►加方反對公民走私毒品遭判死　環時：中國法律就不是法律？

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

據加拿大CBC報導，謝倫伯格2012年時曾被加拿大法院判處2年有期徒刑，罪名也是販運非法持有的古柯鹼及海洛因等毒品，最終刑期被定為16個月又12天。

據報導，當時審理該案的法官布朗（Neill Brown）對著謝倫伯格說，「你的國家應該從你身上得到更好的東西，你活在世上最棒的地方之一；你不是在利比亞或敘利亞被抓，我也沒有證據能夠證明你在童年受過虐待，我知道你有自己的掙扎，但你得面對這些，畢竟你不是只有18歲。」

布朗指出，謝倫伯格因自己的犯罪紀錄而被父親拋棄，「不過還是有一群家人在支持著他」。他也向謝倫伯格說，「你還有一些家人支持著你，你很幸運，但永遠別低估這種行為的嚴重性」。

當布朗準備把謝倫伯格送進監獄時，他告訴對方「你的人生正處於關鍵時刻」，希望對方能改過向善，「你的基本任務是克服你的毒癮，改變你的生活，我希望這是你最後一次出庭

ET快訊
捕魚撈到屍體！「紫屍卡漁網」4人幫拉　影片曝光嚇壞網
換男友比翻書快！「超級花心」4大星座女揭曉
即／劉至翰二任妻子宣布「離婚」：劉先生有了更好的選擇

關鍵字：加拿大,中國,販毒,死刑,謝倫伯格,Neill Brown,古柯鹼,海洛因,Robert Lloyd Schellenberg,Justin Trudeau,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他改BMW引擎蓋「煮火鍋」　街頭涮肉飄香畫面曝光

在華被判死男也曾因販毒被抓　法官當時說：幸好你住加拿大

信偏方活吃青蛙可治骨折　「裂頭蚴」藏26歲男腦中險奪命

累計撲殺91.6萬頭生豬　陸官方：非洲豬瘟未蔓延

孟晚舟被捕後首表態　華為創辦人任正非：我想念女兒

「她偷了橡皮擦」小一男狠戳女同學下體　未滿14歲不予懲罰

中加關係掀波　陸外交部發提醒：近期前往加拿大「要謹慎」

中共外交部：任意拘押外國公民的是加拿大，並非中國！

超狂豬撞破飯店玻璃門「睡午覺」　警6槍擊斃大怪物

顏真卿《祭姪文稿》怎保護？　東京博物館：不開閃光燈就行了

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

朴寶劍一早唱歌給宋慧喬　P.O嫌吵衝進房門XDD

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

他改BMW引擎蓋「煮火鍋」　街頭涮肉飄香畫面曝光

在華被判死男也曾因販毒被抓　法官當時說：幸好你住加拿大

信偏方活吃青蛙可治骨折　「裂頭蚴」藏26歲男腦中險奪命

累計撲殺91.6萬頭生豬　陸官方：非洲豬瘟未蔓延

孟晚舟被捕後首表態　華為創辦人任正非：我想念女兒

「她偷了橡皮擦」小一男狠戳女同學下體　未滿14歲不予懲罰

中加關係掀波　陸外交部發提醒：近期前往加拿大「要謹慎」

中共外交部：任意拘押外國公民的是加拿大，並非中國！

超狂豬撞破飯店玻璃門「睡午覺」　警6槍擊斃大怪物

顏真卿《祭姪文稿》怎保護？　東京博物館：不開閃光燈就行了

【英語多益通】蘇貞昌「接任」新閣揆　英文怎麼說？

餵5公尺巨鱷自己被生吃 印尼女科學家慘遭咬掉半邊身

克服恆春強勁落山風　海陸完成200多公里長距離行軍

一生限買1張／第一金人壽總動員　年繳5千多買足30萬壽險

當男友進入了「聖人模式」　7個小動作保持戀愛的心跳

川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

亞足賽／孫興慜出賽待定　前主帥申台龍：他站場邊大陸就緊張

牡蠣控快看！這3家餐同步推出廣島2L級大牡蠣季節限定料理

蝙蝠俠奪獎！　上台太興奮…手一舉「衣服還掛著標籤」

管中閔彈劾案／公懲會18個月內判決！處分「瞄準現職」分9級　最重免職

小四女童搭電梯遭「噁男猥褻」　摸胸、頭30秒！爸調監視器氣炸

大陸熱門新聞

一家4口墜崖　4歲童赤腳爬上山..

孟晚舟案表態　任正非：我想念女..

加國男走私毒品　陸重審判死

偷40隻賽鴿煮火鍋　知道價格超..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

他吃青蛙治骨折　裂頭蚴藏腦險死

撲殺91.6萬頭豬　陸：豬瘟未..

被判死販毒男也曾在加國販毒被抓

香港51款餅乾驗出基因致癌物！

1年之後的「冰花男孩」過得如何..

陸外交部：近期前往加拿大宜謹慎

中國人智商全球第2、台灣第4

他改寶馬引擎蓋　當街煮火鍋

中共：任意拘押外國人的是加拿大

更多熱門

相關新聞

孟晚舟案表態　任正非：我想念女兒

華為財務長孟晚舟去年12月在加拿大被捕，其父親、華為創辦人之一的任正非今（15）日在深圳向媒體表態稱「蠻想念女兒的」；對於該案件，任正非表示樂觀，目前正靜候美國總統川普是否會干預此事。由於華為遭美國指控涉及間諜活動，任正非則是否認一切傳聞。

陸外交部：近期前往加拿大宜謹慎

中共：任意拘押外國人的是加拿大

加國男運毒遭判死　決定提上訴

杜魯道批中國隨意判決　華春瑩：此話差矣

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍未給

父子一起崩壞　柴柴睡姿和爸同步

快嫁吧！3大星座超適合當老公

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

婆婆請媳婦保管10條金條　她全捐宮廟

快訊／遊覽車撞機車！女騎士遭輾頭爆血

防彈私生飯噁po：香、我一直摸他

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

街頭酒後衝突連發　韓國瑜撂重話

年菜募款低於5成　老人心疼社工

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面