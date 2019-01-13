神鬼情侶爽A鴻海薪水！2年加薪「842萬元」　離職還領獎金

▲神鬼情侶2年內A走公司842萬元。（圖／示意圖非當事人／取自免費圖庫pixabay）

社會中心／綜合報導

台北市一名黃姓女子過去在鴻海集團旗下的世達發科技公司擔任人資，她利用這個職位偽造薪資明細，每個月幫自己和男友加薪，之後轉調到同集團的三創公司，男友離職，沒想到兩人還能繼續領世達發的薪水，2年來總共騙走2間公司842萬元。士林地院判兩人必須吐還這842萬元。

黃女從2012年4月開始在世達發科技公司擔任人資管理師，她的工作內容有登錄員工資料進薪資系統、結算、資遣費核算請款等，而她的張姓男友也在2013年1月到世達發擔任約聘人員，之後因世達發公司辦理解散，黃女同年4月到同集團三創數位公司任職，張男則是離職。

世達發之後進行清算的時候，發現員工的扣繳憑單有異狀，細查後才發現，黃女在2012年6月到2013年8月期間擅自「加薪」，她利用偽造薪資明細表、請款單和受款帳戶明細表，把自己的月薪從3萬左右，每個月加了14萬到29萬元不等，好康也不忘分享給男友，讓男友也多領薪水。

更扯的是，黃女離開世達發之後還繼續A錢，替自己和男友詐領資遣費，甚至轉調到三創之後，她跟男友都還繼續領世達發的薪水，前後加起來詐領了公款共530萬多元。

接著，三創追查後也發現，黃女2013年4月任職後，用同樣的手法詐領薪水和獎金，還讓根本沒在三創上班的男友也領了26萬獎金，截至2014年3月，黃女和張男一共詐領了三創312萬元。世達發自訴控告黃女和張男涉嫌詐欺等罪，向兩人追討530萬餘元，三創則向兩人追討312萬多元。

▲三創外觀。（圖／翻攝Google map）

在法庭上，黃女否認自己詐領薪水和獎金，她辯稱，是接收上司指示，才會把款項匯到個人帳戶，用途為發放工讀生薪資、開工紅包、年終獎金等。對於世達發指控調職後詐領資遣費部分，她表示因為公司將員工先資遣再轉職，不是詐領，且世達發和三創都曾開立數百萬薪資扣繳憑單，顯然對於款項轉入他們戶頭都知情。張男則是直接撇清表示，帳戶都是黃女在用，他並不了解。



士林地院認定，黃女利用職務之便替自己加薪；而張男雖辯稱不知情，但法官認為，他與黃女關係緊密，且黃女在另一家公司上班時，就曾用同樣手法詐領薪水48萬多元，而張男也因此被開除，因此可見，張男對於自己帳戶有異常款項流入，應可推測出是黃女利用同一手法詐欺的金錢，所以不可能不知情。

刑事部分，法官依詐欺等罪判黃女入獄服刑3年10月，另有1年4月徒刑，可易科罰金48萬元。至於張男則被判處有期徒刑3年2月，得易科144萬元。另外在民事部分，黃女和張男被判應將侵吞世達發與三創兩公司共842萬，全部吐還，全案仍可上訴。