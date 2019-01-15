加方反對公民走私毒品遭判死　環時：中國法律就不是法律？

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／大連市中級人民法院）



大陸中心／綜合報導

加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）14日被大連市中級人民法院一審判處死刑，這是此案被遼寧省高級人民法院發回重審後，大連市中院另組合議庭並公開審理後的新判決。對此，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在當晚迅速回應，中國法院的判決是「武斷的」。

《環球時報》評論指出，走私毒品在中國是重罪，這100年以來也已有許多外國人因在中國走私毒品而被判處死刑，其中日本籍至少就有6人；英國公民阿克毛（Akmal Shaikh）2009年時因走私海洛因被中國法院判處死刑，在當時引起不少西方關注，當時的英國首相還親自為阿克毛求情，但最終該英國公民還是被執行了死刑。

評論指出，謝倫伯格的上訴審理發生後，加拿大及西方輿論馬上就把該案與之前的孟晚舟事件聯繫在一起，「中方拿此案向加方施壓」；對此，評論也回應「這種無理的推測是對中國法律的粗暴輕視」。

評論也說，在14日大連中級人民法院宣判前，就有很多西方媒體預測謝倫伯格很有可能被處以死刑，這也說明了「他們了解中國刑法和之前毒販遭到的判決」，另一個原因是謝倫伯格參與的走私冰毒數量實在過於龐大，共計222公斤的冰毒。

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）



評論指出，據杜魯道的言論顯示，加拿大方面還是對法院判決作出了價值判斷，而不是法律對照；「他們要對照也是對照自己的法律，而不是中國法律，加拿大法律沒有死刑，但中國刑法對毒販的死刑規定十分嚴厲、明確」；近來加拿大輿論總說，中國將謝倫伯格案「政治化」，但實際上將法律政治化的卻是加拿大方。

評論也說，西方中心主義在這一輪中加衝突中表現得非常明顯，「加拿大無論做什麼都是對的，中國做什麼都不是法律」，這樣的雙重標準被加拿大的輿論者們弄得非常「理直氣壯」。

此案在西方很受關注，評論指出，儘管一些人會扭曲誤解此案，但一個重要的訊息還是會傳遞到加拿大與西方，「在中國販毒的風險比西方高，那裡有死刑在等著鋌而走險者」，中國為執行本國法律不畏外部壓力。

「西方輿論如果對它們本國公民負責任，就應如實講述此案的來龍去脈」，評論指出，別把這次的典型司法判決稱作「政治判決」，難道政治因素一旦消失，大家就可以來中國販毒了嗎？