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扛起中生代承先啟後旗號　郭國文以改革決心面對挑戰

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▲民進黨立委補選參選人郭國文表示會以中生代承先啟後之持續改革決心，再度站上第一線，為民主改革而戰。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨立委補選參選人郭國文表示會以中生代承先啟後之持續改革決心，再度站上第一線，為民主改革而戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第2選區立委補選，在面對謝龍介表示會為了反擊賴清德介入而參選，以及同黨陳筱諭退黨參選之際，民進黨立委補選參選人郭國文表示，會以中生代承先啟後之持續改革決心，再度站上第一線，為民主改革而戰。

郭國文說，關於參與這次立委補選，一直認定是改革與反改革的選戰。他說，過去從學運、社運、到實際參與民主選舉，都是站在改革的的第一線，他既非政二代、也不是富二代，而是真真實實從基層參與改革的第一代。因此無論是國民黨參選或是黨內脫黨參選、甚至合謀，都不會影響其改革的決心。

郭國文表示，跟他同屬中生代的政治工作者中，陳其邁已擔任行政院副院長、羅文嘉擔任民進黨秘書長，皆為台灣民主再造再次投入第一線，因此他也投入立委補選，為的就是承先啟後：承接民主前輩創黨初衷，並以中生代銜接，再開啟新生代的延續，帶動世代改革。也就是在這世代合作的時代，中生代必須站上第一線，串成民主改革的連線。

而關於謝龍介提及會為反擊賴清德而參選，郭國文表示，尊重謝龍介的參選意願，但是建議謝龍介不要再牽扯到賴清德，有如恐怖粉絲一樣，什麼事都要拉賴出來，好像不消費賴前院長就不會選舉一般。因此希望謝龍介能有身為國民黨黨部主委的樣子，以政見理念來參選。

另對於陳筱諭的退黨參選，郭國文表示，希望年輕人應該要有自主意識，不要淪落為長輩與國民黨操弄的棋子工具。

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關鍵字：中生代,旗號,郭國文,改革

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