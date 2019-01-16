民進黨「卡管變打管」！　羅智強怒轟：監委洩密「下三濫」

▲台大校長管中閔。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台大校長管中閔日前才剛上任，監察院15日認定管中閔任職學校主管、行政院政務委員期間「違法兼職」，以7比4通過彈劾，將由公懲會調查，對此，台北市議員羅智強表示，民進黨從「卡管」變成「打管」，監委洩密「下三濫」。

羅智強表示，看完監察院記者會，確定之前媒體對管中閔報稅資料的報導都是真的，「都是監委洩密的！」他質疑，「洩密的下三濫監委，有資格彈劾管中閔嗎？」

羅智強痛批，張天欽們一直搞不清楚一點，監委的影響力不在彈劾，而在自己的清譽，監委有公信力，調查的結果各界當然會尊重，監委違法洩露調查內容給媒體，這種下三濫的張天欽們，有誰會在乎你彈劾了什麼？

羅智強向台北地檢署喊話，馬英九把影響政局的事情跟兩位幕僚諮商，你們說是「無故」洩密；現在監察委員公然把調查中的報告內容外洩給媒體，請問北檢你們是瞎了，還是睡著了？民進黨這種東廠政權，明年就要下台了，就算刑泰釗頭已經洗下去回不了頭，難道北檢每一位高考及格的檢察官，都要跟著邢泰釗沉淪嗎？

▲管中閔遭彈劾。（資料照／記者徐斌慎攝）

羅智強指出相關規定包括，《銓敘部臺銓華參字第46252號函》「特邀專欄撰稿，倘不涉職務之事務，尚無禁止之規定。」以及「依司法院大法官會議四十一年十一月二十二日第十一號解釋，公務員不得兼任新聞紙類及雜誌之編輯人、發行人、社長、經理、記者及其他職員。至於報社特邀專欄撰稿，倘不涉職務之事務，尚無禁止之規定。」

羅智強怒嗆監委，「這種白紙黑字合法的事情，張天欽們也敢羅織罪名。」張天欽監委已經承認，管中閔跟週刊只有「口頭約定」，那就表示管中閔不是週刊的編輯人、發行人、社長、經理、記者及其他職員，他就是一個單純的「特邀專欄撰稿」。

羅智強認為，專欄就是有週期性的邀稿，張天欽監委說「因為是匿名，就不算專欄」，「這個定義是寫在公務員服務法那一條？」為了要打管中閔，發明一個「專欄不能匿名」的獨特見解，只能證明自己就是東廠，「民進黨要繼續東廠，要從『卡管』變成『打管』，國民黨奉陪！」