管中閔彈劾之際「吳瑞北突然撤告！」　千字提醒：別忘了就職誓言

▲吳瑞北同為台大校長候選人，在教育部宣布聘管後，2度提出抗告。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

台大校長管中閔上任8天就被彈劾，沒想到先前不滿而2度抗告的吳瑞北，也在這個關鍵時刻宣布撤回訴訟。吳瑞北解釋，阻止教育部在重啟遴選程序前即聘任管教授為台大校長，不只因遴選程序有重大瑕疵，另外也是管校長私德有疏失，希望管別忘了在就職典禮宣誓的「余誓以至誠，恪遵國家法令，….，如違誓言，願受最嚴厲處分。」

吳瑞北選在管中閔彈劾之際撤告，讓外界如同霧裡看花，因為他先前在教育部宣布聘管消息後，2度向台北高等行政法院提出抗告。吳瑞北15日晚間在臉書以「他被彈劾我撤訴」為題說明，跨部會意見書其實寫得很清楚，管教授根本不能重新參加遴選，可惜校務會議決議提起訴願，同時賦予代理校長等同校長的職權。

▲吳瑞北在貼文中直指，管中閔教授私德有疏失。 （圖／翻攝自臉書）

「我與律師團成員，他們全都是台大校友，主要就是要窮盡洪荒之力。」吳瑞北表示，阻止教育部在重啟遴選程序前即聘任管教授為台大校長，不只因遴選程序有重大瑕疵沒有補正，另方面也是因為管教授私德有疏失，未經完整審理遽然上任，會給台大的名譽及未來校務行政帶來很大的傷害。

至於前教長葉俊榮宣布勉予聘管，吳瑞北認為，葉俊榮不只搶在行政院訴願會公布決定前夕，也搶在法院快開庭之際，於12月25自毀立場違法發函台大勉予同意聘任，而台大也早有配合，當天即回函，罔顧學校2月1日才開學，選定元旦後1月8日即進行交接。

▲吳瑞北提到，葉俊榮將迴避不了歷史的審判。（圖／記者湯興漢攝）

「葉俊榮將迴避不了歷史對他的審判！」吳瑞北還說，葉俊榮以法學專業，而且也對他們提起行政訴訟了然於胸，大家在法庭可以好好辯論，卻濫用行政權力，毀憲亂政，對法律從業人員及行政官員做了最壞的示範。

對於管中閔上任，吳瑞北提醒，剛上任的那位校長曾在就職典禮上公開宣誓，「余誓以至誠，恪遵國家法令，….，如違誓言，願受最嚴厲處分。」言猶在耳，請不要忘了您剛說的話。

▲管中閔宣誓。（圖／記者屠惠剛攝）