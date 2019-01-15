累計撲殺91.6萬頭生豬　陸官方：非洲豬瘟未蔓延

▲非洲豬瘟至今沒有疫苗可施打。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，截至15日為止，已有24個省市自治區淪陷。大陸國家農業農村部今天通報，曾有24個省份發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬91.6萬頭，疫情「處於點狀散發，沒有流行蔓延」。

大陸農業農村部今天以新聞發言人廣德福的名義，向各地各有關部門按照中央決策部署，充分發揮聯防聯控機製作用，嚴格展開疫情處置，強化關鍵防控措施落實，統籌做好疫病防控、豬肉市場供應等工作。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

通報稱，截至2019年1月14日，曾有24個省份發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬91.6萬頭。目前，已有21個省份的77個疫區按規定解除封鎖；疫情處於點狀散發，沒有流行蔓延。

廣德福表示，疫情發生後，農業農村部始終按照「及時、公開、透明」的通報原則，做好疫情發布工作，及時向世界動物衛生組織（OIE）等國際／區域組織、相關國家和地區進行了通報。世界動物衛生組織（OIE）成員都可以從OIE及時獲得動物疫情訊息。

▲非洲豬瘟病毒在冷凍豬肉中可存活1000日。（圖／防檢局）

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停。非洲豬瘟（Asfarviridae，ASF）目前沒有任何藥物或疫苗可醫，致死率為100%，自8月起從大陸東北向華中、華南逐漸蔓延，疫情急速升溫；目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、廣西、海南、山東、河北與西藏等7省市。