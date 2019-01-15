傳豬瘟入侵桃園假消息　農委會怒喊告網友力挺「+1別再縱容」

▲網傳豬瘟入侵桃園，農委會表示，將強力譴責。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，台灣防疫規格不斷提高，卻有民眾在臉書上發文指出，「桃園已有豬瘟了」不實訊息，農委會今（15日）在臉書專頁強調，絕對強烈譴責亂放假消息，國內目前沒有任何疫情，將依法提告。底下不少網友力挺留言「支持提告+1」，「請政府拿出魄力，不要只是喊喊而以已」。

一位名為「Gina Lin」在臉書發文表示，「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友們不要買豬肉吃，所有食品和豬有關係的都不要去吃，傷身體划不來，我們還沒看見賣國賊菜78死，我們要準備好身體，我們要準備放鞭炮」言論，讓農委會發文強調，此事絕對要強力譴責。

農委會表示，這樣的言論是謠言，切勿聽信網路謠言，國內並無疫情，並向民眾喊話請安心享用國產豬肉，別再亂放話了，將依法提告。農委會強調，若有相關疫情，絕對會在第一時間對外說明，最後請大家要乖乖配合3不1要，也就是不網購國外肉品寄回台、不攜帶國外肉品入境和不參觀國外畜牧場，尤其農曆春節將到來，返鄉潮都要特別注意。

許多網友也在農委會發文底下留言力挺，「散播不實疫情一定要開罰，不要再縱容了」、「面對惡性謠言散播者，請一定要依法提告並求償最高金額」、「支持提告+1」、「請政府拿出魄力，不要只是喊喊而已」，還有網友大為光火說「務必提告，不能只靠網友抵制，政府真的要提告。」