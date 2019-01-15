市長您累了嗎？視察豬瘟演習　韓國瑜戴墨鏡「點頭夢周公」

▲高雄市政府舉辦非洲豬瘟演習，市長韓國瑜到場視察演練過程。（圖／高雄市政府提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜15日一早便主持市政會議、李鴻源治水會議、春安工地稽查，下午又馬不停蹄視察非洲豬瘟演習，但一向強如鐵的韓市長真的累了，台下正火熱的進行演習項目，坐在台上戴起墨鏡的韓國瑜卻不小心進入「夢周公」模式，頻頻點頭打瞌睡，但稍後不待演習結束便驅車離開，媒體詢問是否太過疲勞，韓國瑜未回應便離開會場。

▲高雄市長韓國瑜似乎因公務繁重，不小心在台上打瞌睡。（圖／記者洪正達翻攝）

15日下的這場演習是中央跨部會舉辦，主要目的為模擬一旦疫情在高雄爆發，公部門要如何在第一時間應對，從疫情通報、場所管制、豬隻的撲殺及後續屍體的處理狀況都要相當熟練，現場也出動了許多工程機具配合演練進行。

韓國瑜在演習前受訪，他說，上任那天起就一直在關注非洲豬瘟防疫作業，雖不像雲林縣直接禁用廚餘養豬班直接，但市府方面該做的一步也沒少過，但回任行政院長的蘇貞昌在上任首日就突檢機場防疫作業，因相關流程都不位而發飆，韓國瑜對此表示，蘇院長有自己的行事方式，但高雄市對防疫的態度都相當謹慎，從沒有一天鬆懈。

不過，稍後的防疫演習開始後，台下便有媒體發現到韓國瑜不時點頭，從側面看處於闔眼的狀態，過程大約經歷8分鐘左右，直到驚醒後不待演習結束就離開會場，面對媒體追問最近是否疲累均未回應。

副市長李四川在演習結束後進行講評，他認為非洲豬瘟爆發的高峰期可能出現在農曆年前後，希望各單位要做好萬全準備，也希望非洲豬瘟不要來，倘若不幸發生，市府團隊所有人都要快速進入狀況。

▲高雄市政府舉辦非洲豬瘟演習，防疫人員正在處理撲殺後的豬隻屍體。（圖／高雄市政府提供）