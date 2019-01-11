郭國文喊團結　陳筱諭酸：破壞團結的人還好意思高喊

▲退黨參選台南市第2選區立委補選的陳筱諭，針對郭國文的說法表示，破壞團結的人，好意思高喊「團結」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第2選區立委補選，因民進黨籍參選人陳筱諭宣布退黨參選，使得綠營有郭國文及陳筱諭參選，國民黨可能徵召謝龍介參選，面對綠營分裂問題，民進黨參選人郭國文表示，陳筱諭先前標榜改革，不過改革的前提是團結，不要把改革弄成讓國民黨得利，陳筱諭則強調，破壞團結的人，好意思高喊「團結」？

陳筱諭說，造成分裂的禍首，當然是新潮流，他們操弄黑箱的這種行為，才是造成進黨分裂和選民流失的主因。現在破壞團結的人，竟然好意思高喊「團結」？

陳筱諭表示，只顧自己利益，不管民進未來發展的老政客，集體扼殺年輕世代參政的機會和空間，連公平兩個字都不肯做，大選的時候如何能說服選民和台南的鄉親？一個不低頭的政治苦行者，這種傲慢心態，眼睛看得到人民嗎？

陳筱諭強調，經過這次黨內提名的粗暴過程，大家才明白，郭國文說的「新民進黨」，原來就是「新潮流的民進黨」。

據了解，郭國文受訪時說，陳筱諭先前標榜改革，不過他認為改革的前提是要團結，不要把改革弄成讓國民黨得利。郭國文透露，民進黨新任黨主席卓榮泰已致電2次給陳筱諭，不過皆未獲得正面回應，陳筱諭應該會參選到底。