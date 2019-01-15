槍擊案讓連勝文無法正常「呼吸」　黃暐瀚：政治的代價

▲連勝文接受電台專訪。（圖／翻攝POPRadio YouTube）

政治中心／綜合報導

國民黨中央委員連勝文15日接受廣播節目的專訪。主持人黃暐瀚隨後在臉書表示，2010年那場槍擊案，讓連勝文這輩子都無法再像正常人那樣「呼吸」，1小時的節目，他不斷咳嗽、流鼻水，過敏嚴重，且終身無法復原，「政治的代價，從連勝文的身上，我隱約看到了一二。」

黃暐瀚表示，2014年連勝文競選台北市長失利後，這幾年變得低調，偶而出來輔選拜票，私底下算是已經「淡出政壇」，直至今日，連勝文上節目才終於開口說，2014年選舉國民黨慘敗，黨中央檢討報告明確寫著「因為連勝文」，1個人害整個黨不可承受之重，讓連勝文對黨失望，過去4年以來只踏進過黨中央3次。

黃暐瀚指出，連勝文不想再成為「國民黨敗選的藉口」，因此，2018年市長選舉才沒登記，避免國民黨又將敗選責任算到頭上，至於立委選舉也興趣缺缺。

行政院長蘇貞昌上任，找來2018年選舉兩大敗將陳其邁、林佳龍擔任行政院副院長、交通部長，此舉被外界解讀「復仇者組閣」。對此，黃暐瀚透露，連勝文言語間似乎有點羨慕，看看民進黨是怎麼對待「敗選者」的，失敗沒關係，重拾行囊，繼續出發。

黃暐瀚還說，2010年11月底那場槍擊，讓連勝文這輩子，都無法再像正常人那樣「呼吸」，1小時的節目，不斷咳嗽、流鼻水，過敏嚴重，且終身無法復原，但連勝文對於這樣的「後遺症」，竟坦然地說「命都撿回來了，咳嗽、流鼻涕什麼的，想想也就沒什麼了」，這讓他不僅感嘆，「政治的代價，從連勝文的身上，我隱約看到了一二。」