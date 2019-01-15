狂批口譯哥空降　連勝文爆「國民黨裡的人看得多羨慕」

▲連勝文接受電台專訪。（圖／翻攝POPRadio YouTube）

政治中心／綜合報導

口譯哥「趙怡翔」空降駐美代表處政治組長，引起國民黨內人士狠批。對此，國民黨中央委員連勝文15日在廣播節目《POP撞新聞》廣告時間時爆料，「國民黨裡的人看得多羨慕」。

連勝文表示，國民黨罵新內閣是「失敗者聯盟」，但是，民進黨會保護他們的戰將，讓他們就戰鬥位置反攻，民進黨中生代漸漸佔據重要位置，但國民黨呢？

連勝文認為，國民黨光笑別人，但有沒有想到自己，一直批評「口譯哥」趙怡翔外派赴美，「國民黨裡的人看得多羨慕」，因為國民黨沒這些機會。

針對趙怡翔空降赴美，國民黨議員羅智強率先在臉書開砲批評，砲轟跳級12職、一個月可領240K，李明賢認為，這是民進黨壓根對文官系統不信任，國民黨草協聯盟發起人李正皓也說，民進黨培養獨派外交官，國民黨文傳會副主委洪孟楷則認為，此舉讓外交人員更灰心。

除了連勝文說，國民黨的人看趙怡翔覺得很羨慕之外，國民黨前立委蔡正元也說，趙怡翔英文好又被蔡英文重用，然而國民黨英文好的年輕人頂多只是個專員，黨內英文好的年輕人在哪裡？

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

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