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拋「65歲立委轉不分區」　連勝文籲面對現實：不是惡意！

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▲▼連勝文出席2018常春藤盟校年終晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨內出現世代交替斷浪，國民黨中央委員連勝文，主張65歲以上資深區域立委，轉任不分區立委，區域立委交給讓青壯世代，引發黨內論戰。連勝文3日澄清，「不是惡意，也不是搞世代對立！」並呼籲黨面對現實，爭取年輕選民認同。

連勝文表示，「我想我應該是國民黨內，前幾個人主動提出『年紀不是問題，思維才是』的人吧，所以我才一直強調韓國瑜就是最好的例子！」

連勝文建議，65歳以上優秀的資深區域立委升任不分區，讓青壯世代的人去面對區域立委選舉的挑戰，因為他希望優秀的資深立委，可以繼續留在國會，「扮演國會領袖的角色，同時培養新人」，建立一套兼顧經驗與活力的制度。

連勝文說，「Hello，不要搞錯了！這不是惡意，也不是搞世代對立！」65並不是一個神奇數字，也可以是68或是70，重點是大家討論，如何同時建立資深國會議員制度，並為國民黨注入新血，「如果資深區域立委想繼續參選，那就按照初選制度走，也可以呀！」

至於行政首長的職務，連勝文認為，如果資深立委可以繼續留在國會，那65歲以上其他的先進，絕對也可以繼續參選行政首長，也沒法律規定幾歲以下的人才能選，「只要民眾支持，選的上就好了，不是嗎？」

最後連勝文喊話，「各位國民黨的朋友，請面對一個現實，那就是每隔四年，台灣就多了一大群20歳的年輕人」，所以如何爭取這些年輕選民，讓他們可以在國民黨中，而非其他政黨，找到自己認同的代言人，「這應該不是我們可以永遠迴避的議題吧？」

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關鍵字：連勝文,不分區,立委,國民黨,世代對立

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