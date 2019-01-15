蘇貞昌內閣僅10張新面孔　高思博：沒有改變的內閣改組

▲行政院長蘇貞昌與閣員在行政院前大合照。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌14日正式上任，但閣員名單引發熱議，除了多數閣員留任，蘇貞昌找來2018年九合一選舉兩大敗將林佳龍、陳其邁接任交通部長、行政院副院長，更被外界譏為「復仇者」組閣。對此，前行政院政務委員高思博15日痛批，「沒有改變的內閣改組」

高思博在臉書直指，整個內閣只有三長總辭，其他政務官一個都沒下台，補實空缺者，還多半是落敗的縣市首長參選人，「搞到最後，根本是鬧劇一場，幾乎是只有賴清德一人離內閣而去，其他閣員依舊是馬照跑、舞照跳，歌舞昇平。」，到底是負起政治責任的總辭，還是個人與派系為了私人政治前途的總辭。

高思博指出，他過去擔任政務官，也經歷過兩次內閣總辭，內閣總辭雖都是院長換人，但仍可細分換院長原因，一種是院長轉任其他職務離去，例如國民黨黨主席吳敦義時任院長時，正是因為當選副總統而請辭，另一種則是為敗選下台負責，例如前行政院長游錫堃、江宜樺等前例，但這次內閣改組幾乎是沒有改變。

蘇內閣閣員名單，總計29位閣員留任，僅10名閣員是新面孔，目前故宮院長和海洋會主委待選任。蘇貞昌未來如何領導團隊「會做事接地氣」，備受各界關注。

▲蘇貞昌上任閣揆，僅10名閣員是新面孔。（合成圖／本報資料照）

▲前行政院政務委員高思博。（資料照／記者林悅翻攝）