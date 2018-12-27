高思博空中暢談　台南市議長選舉及選後政局

▲前行政院政務委員高思博接受廣播節目的邀約，暢談剛落幕的台南市正副議長選舉，及大選後的政局發展。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前行政院政務委員高思博12月27日，大選之後首次接受廣播節目的邀約，接受資深媒體人黃光芹專訪，暢談剛落幕的台南市正副議長選舉，及大選後的政局發展。

高思博受訪時表示這次台南市議會正副議長選舉，因為採取記名投票，卻還產生這樣的選舉結果，一方面是反民進黨的陣營集結，成功推翻民進黨的當權派，另一方面，選舉結果的正當性是毋庸置疑的。

高思博也表示未來的府會關係，相信台南市議會能夠發會較大的監督力量，否則像上兩屆的台南市議會，幾乎淪為台南市政府的橡皮圖章，甚至台南市政府的預算，2019年總預算的歲出只刪減了10幾萬元。



高思博分析當代政治有一個全球性的趨勢，就是選民可能因為不同的因素考量，捨棄傳統的政黨或政治人物，轉而支持非典型的候選人。以台南來說這次有兩位非典型的市長候選人，拿了大約20％的選票，因此傳統的政黨與候選人，都要進行某一種程度的轉變。

高思博強調未來的政治人物，可以從「風格」和「內容」這兩方面來說。「風格」方面，現在的選民喜歡的政治人物，喜歡不拘謹，說話讓人能夠很快聽懂，不拐彎抹角。在「內容」方面，台灣選民對於台灣面臨的問題，已經非常有急迫性，而且藍、綠目前都無法提供民眾滿意的出路。但是所謂的白色勢力，也沒有提供解答。高思博認為，未來的總統候選人，必需要在「風格」、「內容」上有所改變，並提出一個民眾願意跟隨的方向。高思博也表示未來將繼續深耕台南，繼續為故鄉貢獻己力。