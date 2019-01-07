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黃國昌提議舉辦憲法政黨大辯論　高思博：願為國民黨出戰！

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▲前行政院政務委員高思博在臉書po文表示不認同黃國昌的說法，但若要舉辦一場憲法原則的政黨大辯論，他願意為國民黨出戰。（圖／記者林悅翻攝）

▲前行政院政務委員高思博在臉書po文表示不認同黃國昌的說法，但若要舉辦一場憲法原則的政黨大辯論，他願意為國民黨出戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對立委黃國昌在臉書po文表示我國憲法無論如何都沒有「一中各表」的空間，1月7日又po文表示應該就「憲法原則和中國政策」舉辦一場政黨大辯論，前行政院政務委員高思博也在臉書po文表示不認同黃國昌的說法，但若要舉辦一場憲法原則的政黨大辯論，他願意為國民黨出戰！

立委黃國昌6日在臉書po文，批判前新北市長朱立倫所提出：「九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的」相關說法，甚至譏諷朱立倫是「憲法死當」。高思博7日在臉書回擊表示他完全不同意黃國昌應該拋棄「中華民國憲法」及「九二共識」的說法。

高思博強調，他認為台灣人民承繼民國憲法是歴史資產，而不是負債，但他倒是同意針對這個議題舉行政黨大辯論，本身是法學博士的高思博，同時表示他願意為國民黨接受這個挑戰！

高思博在臉書裡強調依據中國民國憲法，定位「九二共識」操之在我，非受制於人，我方完全不需隨著對方的解釋起舞。至於「一國兩制」的議題，高思博更是主張，應該與大陸直球對決。高思博認為大陸主張的「一國兩制」，是兩岸共構體制性連結的一種方案，我方當然不必接受，除非一心以永久割裂兩岸的台獨為念，否則應當為子孫計探求兩岸平等共構的體制性連結，深思後提出見解面對民意，無須一味迴避。

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關鍵字：黃國昌,憲法,政黨,大辯論,高思博,國民黨

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