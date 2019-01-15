螢火二號有譜了　中國2020年要把探測器射向火星

▲中國「火星探測」任務預計於2020年前後實施。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

大陸國務院14日在北京舉行新聞發表會，指出3點對航天任務的期許及未來走向，分別是「嫦娥五號月面採樣年底實施」、「歡迎社會資本與國際資本參與」、「給國際同行提供月球探測的機會」。此外，此次探月工程副總指揮吳艷華也表示，中國首次火星探測任務預計於2020年前後實施。對此，中國將在該年的7月左右從文昌衛星發射中心發射「螢火二號」，對火星進行「繞、著、巡」等任務。

▼在北京航天飛行控制中心大螢幕上拍攝的著陸器（右）和巡視器互拍畫面。（圖／新華社）



嫦娥五號月面採樣年底實施



吳艷華指出，嫦娥四號著陸器和玉兔二號巡視器正常分離，兩器完成互拍，地面接收圖像也清晰完好；中外科學載荷探測數據正常下傳；「鵲橋」中繼衛星也有效支撐著測控通信，總體而言達到既定目標，探月工程嫦娥四號任務圓滿成功。

吳艷華表示，以嫦娥四號的成功為起頭，中國探月工程四期和深空探測工程將全面拉開序幕，嫦娥五號預計於年底左右實施月面採樣返回任務；然而，中國首次的火星探測任務也計畫在2020年前後啟動。

探月工程總設計師吳偉仁也曾指出，在中國探月「繞、落、回」三步中，只剩下最後一步「回」，「將發射嫦娥五號探測器，從月球採集2公斤月壤帶回地球」。

►►中國探月「繞落回」最後一步 吳偉仁：發射嫦娥五號帶回2kg月壤



吳偉仁表示，嫦娥四號已開始進入科學探索階段，主要進行三大類探索，一是「探測著陸區的地形地貌」，通過探測月球背面地質剖面等，研究月背地質的起源與形成；二是「探測月球周圍的空間環境」，包括宇宙輻射、太陽輻射、太陽耀斑（閃焰）等對月球空間的影響；三是「研究月球物質成分」。

。

歡迎社會資本與國際資本參與



吳艷華認為，中國實施探月工程也對商業航天產生了重要影響，此次工程擁有許多引領前沿、產業的高科技，這些高科技未來都可以為民生服務，「也非常歡迎社會資本，尤其是從事這些技術的轉移轉化和產業化工作的民營企業，中國政府下一步也要開放思維，在包括火星、深空探測任務中，採用多種方式歡迎社會資本、國際資本參與。」

給國際同行提供月球探測的機會



大陸國家航天局秘書長李國平也說，中國高度重視航天國際合作與交流，希望給國際同行提供展開月球探測的機會。

吳艷華指出，堅持對外開放合作是中國航天的一貫宗旨，中國在南美洲建設的阿根廷深空站參加了測控任務；與俄羅斯合作的同位素熱源也將保障嫦娥四號安全度過月夜；與歐洲太空局在深空測控方面相互支援；另外也利用正在月球軌道上運行的美國月球觀測衛星對嫦娥四號探測器進行了觀測。

不只是探月工程，在空間站建設過程中，中國也與俄羅斯、德國、法國等多個國家進行合作。李國平表示，中國的空間站預計在2022年前後建成，「我們希望在設備研製、空間應用、航天員培訓、航天醫學等方面展開國際合作交流」，並邀請世界各國參與、利用中國的空間站進行艙內外搭載的相關試驗。

▼玉兔二號巡視器全景相機對嫦娥四號著陸器拍攝成像。（圖／中新網）

