敞篷賓士停機車格！重機騎士烙人「360°包圍斷路」：堵死你　網讚爆療癒

▲騎士團結起來一起教訓。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「再亂停嘛，堵死你！」一名網友13日前往台北白石湖吊橋時，就看見一輛敞篷賓士大搖大擺停在機車停車格上，再加上擋住出口，導致其他機車無法往前行停駛，氣得他與其他騎士怒包圍給教訓；其中一輛黃牌重機直接停在駕駛座旁，看賓士要怎麼回家。

從網友PO出照片可見，停車場右邊已停了許多機車，但並未停滿仍有許多的空位，可是左邊一輛敞篷賓士直接硬停「封印」了門口，硬是阻斷了行經的道路，導致其他機車再也進不來，許多停車格都白白浪費了。

不過，機車騎士有自己的「教育」方式，直接包圍敞篷賓士給好看，兩輛125當左右護衛停在後面「守護」；賓士前方的駕駛、副駕駛座空間也沒浪費，一輛黃牌重機當起「門神」卡在門口處，龐大的車型、超重的噸位，想移動並非是一件輕鬆的事情，賓士要突破重圍離開此地相當地難。

原PO在貼文上寫道，其他機車也陸續幫忙堵賓士，光是駕駛門旁的黃牌重機，可就是不好移了，「再亂停嘛，機車根本進不去，堵死你。」不過，他等了一會兒都沒有看見賓士車主回來，便先行騎車離開，沒想到回程時，又看見後面有一輛Toyota違停，讓他很傻眼。

▲網友熱心給建議。（圖／翻攝自爆廢公社）

超狂的包圍教訓，網友紛紛留言笑說，「 團結力量大，看了好療愈」、「機車記得鎖龍頭」、「2019最療癒照片了」、「麼舒服的畫面啊！、「擺個八掛陣吧！」、「看完上班心情都好了」、「有錢沒格...枉為人」」。

也有網友建議可以多增加一些困難，讓賓士更痛苦一些，「堵多點，給車主移到爽...記得鎖龍頭啊」、「黃牌應該放車尾！125太好移車」、「說真的機車就算鎖龍頭還是可以很輕鬆移啊，應該開車來擋」、「這地方輪胎沒氣是不是比較麻煩」、「呼叫卡車來堵」、「千萬不要用三秒膠把鑰匙孔黏住，也不要拿布塞排氣管」。

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