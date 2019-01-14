油菜花可當綠肥又可營造花海景觀　東區分署種子免費提供

▲花東縱谷每年冬季休耕期都可以看到黃澄澄的大片油菜花田景觀，吸引著不少的觀光客前來賞花、拍照、打卡，為花東縱谷花海廊道增色不少。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農糧署為鼓勵農民於冬季農田休閒期種植綠肥作物，今年在東部宜、花、東已備妥8,700公頃油菜花種子免費提供給農友領取種植，歡迎農友前往所在地鄉鎮市農會領取，並把種子撒播田間，以增加農地有機物質含量、抑制雜草生長，降低使用肥料成本，並營造友善環境及油菜花海景觀。

農糧署東區分署建議農友於割稻前三天，把油菜種子以每公頃6公斤油菜花種子量與適量砂或堆肥混合，均勻撒播田間，於水稻收穫時利用聯合收穫機把稻草切細後敷蓋，可提昇發芽率；油菜綠肥最適掩施時期為開花盛期，此時期植體組織柔嫩多汁，養分累積至最高峰，正確的掩施土壤後分解迅速，能有效提供隨後栽培作物營養，降低次期作的肥料施用量，播種後經過35-40天後，農友可在第一期水稻插秧前15-20天，整地將油菜花掩埋犁入田間，可增加土壤肥份，維護地力。

農糧署東區分署表示，今年度冬季綠肥種子除提供油菜花種子供農友領取種植外，為兼顧充裕冬季蜜源，擴大綠肥種植面積，由花蓮縣政府輔導花蓮縣玉溪地區農會規劃栽種30公頃向日葵綠肥作物，添增地方景觀特色。

農糧署東區分署表示，花東縱谷裡主要的稻米栽培區，每年十二月到次年一、二月份冬季休耕期間，從花蓮縣壽豐鄉台11丙線、鳳林、玉里、富里一直到台東縣鹿野、關山、池上，不管是搭火車或是行駛公路都可以看到黃澄澄的大片油菜花田景觀，同時吸引著不少的觀光客前來賞花、拍照、打卡，為花東縱谷花海廊道增色不少，種植綠肥作物不僅增加農田地力，同時提昇農村經濟產值兼具美化農村景觀的多重效益。