「吉園圃」15日停用　農委會提補助方案：產銷履歷設專區優先賣

▲農委會「吉園圃」安全蔬果標章於15日後正式停用，並由「產銷履歷」等3種安全認證接棒。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

目前台灣有4個安全農產品標章，包括產銷履歷、CAS台灣優良農產品、台灣有機農產品，以及吉園圃，農委會今（11日）公布，「吉園圃」安全蔬果標章將在15日後正式停用，並由「產銷履歷」其他3種安全認證接棒。農委會主委陳吉仲指出，該政策是鼓勵農友從吉園圃升級其他認證，而政府將補助農友驗證費之外，還加碼推出環境獎勵每年每公頃1.5萬元，同時批發市場也會設置專區優先拍賣產銷履歷認證農產。

陳吉仲說明，目前已協助15.5％的農友自吉園圃標章升級到產銷履歷，考量農友跨足產銷履歷最大的門檻在於支付驗證費用，農糧署除補貼團體與個人驗證費用3分之2及資訊服務專員臨時工資外，針對團體驗證者另補助驗證所需之電腦、條碼機費用1/2。

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▲陳吉仲在台北農產運銷公司宣導升級好處與政府配套。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲也提到，今年也再加碼給予每年每公頃1萬5千元環境獎勵及補助批發市場共同運銷之供應單位產銷履歷蔬果子母包裝，凡內外包裝均標示清楚產銷履歷之蔬果者每公斤補助2.5元，如僅有內或外包裝標示產銷履歷者則每公斤補助0.5元，以便利消費者可以更普及採買得到產銷履歷標章蔬果。

另外，陳吉仲指出，凡依相關規範即可申請產銷履歷標章，期待吉園圃產銷班可轉型至產銷履歷，若依每公頃補助1.5萬元計算，預計整體費用將超過10億元。

▲陳吉仲表示，為鼓勵吉園圃產銷班轉型為產銷履歷，每公頃將補助新台幣1.5萬元，估計整體費用上看逾10億元。。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲說，政府近年除了積極推動吉園圃升級產銷履歷外，未來也會安排種子教師、輔導員來協助地方農友升級認證。除了生產端接軌配套，陳吉仲也說，行銷通路端也有配套，像是學校午餐每人每天補助3.5元，學校使用產銷履歷農產也將加碼補助，6月中也會開放公務人員在網路行銷平台預購產銷履歷產品，透過需求帶動供給，其他如大飯店、大賣場，也將有行銷機制。



