讓長輩看出美麗新「視」界　1600萬2.5萬付老花眼鏡免費送

▲▼宜蘭全縣啟動「免費敬老眼鏡」計畫，送2.5萬付老花眼鏡。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

讓長輩們看出美麗新「視」界！。宜縣府為守護長輩視力健康，借鏡新北市「免費敬老眼鏡」的成功經驗，透由新北市朱前市長立倫媒合無名氏善心捐款，並結合銀光未來創新協會等民間資源的積極協助，1千6百萬元的2.5萬付老花眼鏡是免費送。

宜蘭全縣啟動「免費敬老眼鏡」計畫，縣長林姿妙表示，就任以來，在縣政藍圖施政願景下，致力推動長者的高齡照護，重視長者的活躍老化及健康促進，希望營造高齡友善環境，讓長輩快快樂樂地參加社區的活動，活出更精采的銀髮風華，也希望結合新北市的經驗及多方民間資源的協力，讓長輩們可以看出美麗新「視」界～拚出宜蘭好生活。

「免費敬老眼鏡」的媒合者朱立倫指出，他在新北市長任內，發展出非常多新的高齡長者服務模式。其中發現有近9成以上的長者，購買老花眼鏡管道多在市場、夜市，而忽略專業的驗光配鏡，因而對於眼睛造成不良影響，也易使長者在度數不合的情況下產生眼睛疲勞，進而導致頭暈，更甚者造成視力進一步惡化。

因此在獲得善心人士「無名氏」認同與支持之下，於新北推動「免費老花眼鏡」計畫的創新方案，除了提供長者舒適的眼鏡外，更守護長者的視力健康。

這項計畫在新北市成果豐碩，因此爭取並獲得無名氏的支持，由銀光未來創新協會在全國擴大辦理這項計畫；而宜蘭在宜縣驗光師公會、鐘錶眼鏡商業公會、鐘錶眼鏡職業工會及醫師公會共同贊助及支援下，也成為全臺推廣的首發場。希望讓這份愛心照顧到全縣的長輩，也希望拋磚引玉，能有更多的縣市共同響應。

宜蘭衛生局表示，也將在縣內無眼鏡行之鄉鎮辦理7場次之社區巡迴驗光服務，共同守護長者視力健康。

同時縣府積極結合縣內的眼鏡行，共同合作響應這項計畫。

自7月1日起，只要是設籍於宜蘭且年滿65歲以上長者，先以電話預約，再攜帶身分證至本縣張貼有「敬老眼鏡行」標章的合作眼鏡行，即可接受專業驗光人員檢查服務，並獲贈一付免費老花眼鏡（每人限領一次）。衛生局也將在近期公告相關流程，以及參與計畫之「敬老眼鏡行」名單。