艱辛時刻即救援　教部同仁讚姚立德「有求必應的土地公」　

▲教育部今天舉行政務次長姚立德歡送會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部14日為前教育部次長姚立德舉行感恩茶會，活動現場除了許多大學校長出席外，技職院校更有22位校長出席，表達對於由技職出身的姚立德感謝之意。回鍋的部長潘文忠表示，姚立德代理了3次部長，一路上雖然走得艱辛，但卻都在關鍵時刻帶領高教、技職往更好的方向前進，他回北科雖是教育部的損失，但也給予祝福。

台大校長遴選案讓過去一年裡3位教育部長下台，3度代理教育部長的姚立德，這次決定離開，回到北科大教書去。他舉例自己就像是救援投手的角色一般，而潘文忠是一號先發球員，他說，一號先發球員現在休息好了，回到場上繼續奮鬥，而他要離開救援投手的角色，回到休息室去，當個觀眾及啦啦隊。

▲3度代理教育部長的姚立德，這次決定離開，回到北科大教書去。（圖／記者徐斌慎攝）

國立科大校院協進會理事長、台科大校長廖慶榮致詞時表示，姚立德在2018年多次臨危授命，代理部長，穩定軍心，讓台灣高教得以往前邁進，絕對是「2018年最佳救援投手」，未來希望姚立德回到北科大後，繼續為技職打出全壘打。

高教司司長朱俊彰指出，姚次長是「有求必應的土地公」，每當部屬遇到瓶頸時，姚次長絕對是說「我們一起做吧」，而當部屬做錯事情時，姚次長也絕對會私下與大家溝通。朱俊彰認為姚立德是「大人者不失赤子之心」。

▲高教司司長朱俊彰（圖左）與技職司司長楊玉惠（圖右）頒給姚立德（圖中）貢獻獎。（圖／記者徐斌慎攝）

姚立德回憶起當時進入教育部的想法，他說，自己是虔誠佛教徒，希望自己抱著菩提心，來到教育部種福田，並讓教育翻轉年輕人的人生及讓他們實踐夢想，因為自己在多年前也是因為教育讓他自己的人生變得不一樣，「這才是教育最基本的目的」，未來希望各界給教育部更多時間及鼓勵，讓投手們投出更好的成績。

▲教育部為姚立德舉行感恩茶會，活動現場出席各大專院校校長。（圖／記者徐斌慎攝）