教部政次姚立德、范巽綠同時求去　教團憂人事變來變去台灣教育不會好

▲教育部次長姚立德（左）、范巽綠（右）兩人傳出同時求去。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

教育部長原本要由科技部長、前教育部政次陳良基轉任，預計明（14日）上任，現在卻臨陣換人，同時傳出教育部2位政次姚立德和范巽綠都已先求去，教育團體表示，蔡政府上任以來，最不穩定的就是教部，1年換了3個部長，且12年國教新課綱都要上路，人事的問題還是這樣的變來變去，實在令人憂心台灣教育。

前教育部長潘文忠、吳茂昆及葉俊榮請辭後，9個月內都是由姚立德代理教育部長，創教育史上新紀錄，現在求去預計將回台北科技大學任教。而原本接掌教育部呼聲最高的人選范巽綠，去年9月才回任教育部政次，至今也才3個多月，現在卻也要請辭離開教育部。

▲教團憂教育部的人事變來變去，台灣的教育不會做的好。（圖／翻攝自GoogleMap）

全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱憂心說，至從總統蔡英文上任以來，教育部就是最不穩定的部會，1年換3個部長，尤其國教的改革這幾年都是處於緊鑼密鼓階段，加上新課綱即將要上路，在都要實施的節骨眼上，是非常需要專業的人士來經營教育部，但現在看起來人事如此的更替，讓人覺得不可能做的好，也很擔憂接下來台灣的教育發展。

吳褔濱也提，目前對國教業務比較熟悉的范巽綠也離去，原本說好是陳良基要擔任教育部長，現在又變了，這樣的人事布局，令許多人覺得非常擔憂，奉勸總統千萬必須好好關注這樣的事情，尤其在教育改革的階段，一定要穩定人事。

據了解，新舊閣揆、閣員將在明天上午9點在總統府宣誓，10點行政院會舉行「聯合交接典禮」，教育部預定明天下午將為姚立德、范巽綠舉辦感恩茶會。