談管案「難過且自責」　3次救援投手姚立德今辭教育部次長

▲姚立德指出，台大校長案讓3個部長離開，他很難過且自責，自己應知所進退，讓教育部重新開始。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部長潘文忠「回鍋」接掌教育部，政務次長姚立德提出辭呈，今（14日）下午教育部舉辦歡送茶會，現場許多校長上台表達對姚次長的感謝，姚立德感謝大家讓他在教育部這2年時間，有學習成長的機會，但話鋒一轉，姚立德指出離開的關鍵，他說，台大校長案讓3個部長離開，他很難過且自責，自己應知所進退，讓教育部重新開始。

教育部舉辦的「次長感恩茶會」，除了多位大學校長出席外，技職院校更有22位校長出席，表達對於由技職出身的姚立德感謝之意。姚立德說，在教育部2年的時間，讓他學習很多，不僅豐富了自己的生命，擴大了視野，在教育部的時間「是我畢生最大的榮幸」。

▲教育部今天舉辦「次長感恩茶會」，各大專院校校長出席。（圖／記者崔至雲攝）

姚立德在台上致詞時，停頓了一下，接著說很多人問他為什麼堅決離開教育部，他提到，台大校長案子讓3個部長離開，每次部長離開都由他歡送，但他每次都相當難過不捨，甚至很自責，姚立德說，「我是遴選委員，又是管高等教育的」其實很難過。

姚立德表示，前教育部長葉俊榮來的時候，他就拜託葉部長，「我陪你這次立院會期結束，我一定要離開」，不希望自己再次代理部長職位。如今，姚立德覺得真的時間到了，要去實現心願了（回北科教書），回憶起過去這一年，他說，「最辛苦的時候，全教育部的公文，他與林次長一人批一半，會議來不及出席，也請主秘代表，雖然辛苦但都撐過了，也沒有延誤部裡的事物」。

姚立德最後提到，這一年遇到這麼多事，自己需要知所進退，教育部才能重新開始。他也舉例，自己就好比救援投手，但是現在救援投手要去休息室當觀眾了，會繼續為球隊加油打氣。