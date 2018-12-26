「先回家種田」葉俊榮穿牛仔褲參加惜別會　姚立德3度接代理教長

▲葉俊榮出席惜別茶會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

葉俊榮同意台大聘用管中閔接任校長後，25日請辭火速批准，今（26日）下午教育部在國家圖書館舉辦「部長感恩惜別會」。葉俊榮表示，下一步將回到家庭，當自己準備好後，會把在部裡的經歷帶到台灣更多教育的場域。

教育部舉辦「惜別會」，葉俊榮神態輕鬆的走進會場，他有別於平常的西裝褲，改穿牛仔褲，一到會場就說，今天是自己載著隨扈來，並且把好久沒有開的車開過來了，路上心繫著教育部的同仁，對於同仁在短時間看到3位部長來去的心境，他認為一定很複雜。

▲惜別會教育部同仁、長官，以及各大專院校校長均出席。（圖／記者湯興漢攝）

葉俊榮說，未來雖然他離開了，仍會給教育部同仁最好的支撐，並且會把原先在部裡的經歷，繼續發揮到台灣更多教育角落。當媒體問到下一步是否回到學校教書，他回答，下一步會先回到家庭，自己種的田園也需要好好照顧，等到未來準備好，會再次迎接台灣社會，沒有直接回答是否回到學校教書。

▲▼葉俊榮說，雖然他離開了，仍會給教育部同仁最好的支撐，並且會把原先在部裡的經歷，繼續發揮到台灣更多教育角落。（圖／記者湯興漢攝）

葉俊榮請辭獲准後，行政院26日表示，決定由教育部次長姚立德代理教育部長一職，相關人事公文將於這一兩天內簽核，完成程序，而這也是管案發生以來姚立德第3次代理。