「來去新竹住一晚」　竹縣4條2天1夜「浪漫台三線」路線曝光

▲新竹縣為配合國旅補助，曝光4條兩天一夜的浪漫台三線旅遊路線。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

響應觀光局「國旅暖冬遊方案」，新竹縣政府擴大方案與近30家在地商家及3家遊樂園區業者合作，並與新竹市政府合作，即日起至1月31日止，只要出示相關住宿證明，即可在新竹縣市特約商店，加碼享受暖冬限定專屬優惠，讓民眾除住宿補助，同時享受購物、遊樂優惠，暢遊大新竹。

觀光局「擴大國旅暖冬遊方案」於1月31日前，民眾周日至週四到全台22縣市參加暖冬遊方案旅館住宿，即可獲得1000元至1500元住宿折抵，目前新竹縣共計有41家旅宿業者加入此方案。

▲新竹縣為配合國旅補助，曝光4條兩天一夜的浪漫台三線旅遊路線。（圖為六福村主題樂園／資料照／記者于佳云攝）

新竹縣長楊文科表示，為擴大暖冬遊方案效益，與新竹市政府攜手合作推出「來去新竹住一晚」暖冬專案，即日起至1月31日止，只要出示相關住宿證明，即可享有新竹縣市80餘家美食、伴手禮等商家、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園及綠世界生態農場等知名業者，為民眾加碼提供門票優惠、商品9折、滿額送好禮等專屬優惠。

交通旅遊處為便利旅客，以各不同年齡層為目標族群，規劃4條兩天一夜的「浪漫台三線」經典路線，包含文創青年遊、學生相揪遊、親子歡樂遊及情侶甜蜜遊，歡迎民眾搭乘縣府觀光公車及台灣好行獅山線等大眾運輸，體驗新竹好味道。

▲新竹縣為配合國旅補助，曝光4條兩天一夜的浪漫台三線旅遊路線。（圖為小熊博物館／資料照／翻攝小熊博物館臉書專頁）

文創青年遊：

第一天-新瓦屋客家文化園區-竹東文創園區-蕭如松藝術園區-林業展示館

第二天-馬武督探索森林-關西老街-台紅茶業文化館

學生相揪遊：

第一天-六福村主題遊樂園-關西仙草博物館

第二天-小熊博物館-牛欄河親水公園(東安古橋)-關西老街-金勇番茄DIY農場。

親子歡樂遊：

第一天-小叮噹科學主題樂園-新豐紅樹林

第二天-綠世界生態農場-膨風茶文物館-北埔老街

▲新竹縣為配合國旅補助，曝光4條兩天一夜的浪漫台三線旅遊路線。（圖為小熊博物館／資料照／翻攝愛情。合興車站粉絲專頁）

情侶甜蜜遊：

第一天-合興愛情車站-內灣老街-好客好品希望工場-劉興欽漫畫教育館

第二天峨眉湖遊艇-3D彩繪步道-富興茶業文化館-細茅埔吊橋-北埔老街

交通旅遊處指出，竹縣與竹市為共同生活圈，這次與新竹市政府攜手合作，共同提振大新竹觀光產業榮景，為這次的暖冬活動再次加溫，另外為方便民眾辨識暖冬特約商店，並合作推出「來去新竹住一晚」特約商店貼紙，黃底橘字、醒目標語設計，張貼於商家門口讓民眾一目了然。

有關「來去新竹住一晚」暖冬專案相關優惠店家，請至新竹縣政府交通旅遊處網站、「新竹縣ing」粉絲團及新竹市政府城市行銷處查詢，另「擴大國旅暖冬遊方案」詳情可至交通部觀光局網站查詢。