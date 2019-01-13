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過年新去處　西拉雅邀你台三線上溫泉小鎮走透透

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▲▼西拉雅風景管理處規劃天寒泡湯好去處。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲西拉雅風景管理處農曆年前，貼心為民眾規劃天寒泡湯好去處。（圖／西拉雅風景管理區提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

隨著天氣的轉涼，也許泡溫泉會是個不錯選擇。西拉雅國家風景區管理處針對轄內三個溫泉區不同特色，由北向南打造澐水溪、關子嶺、四重溪三條秘境輕旅行行程，讓喜歡享受生活的民眾可以泡好湯、享美食，體驗不一樣的漫遊生活，創造屬於自己的好湯獨家回憶，充分體驗「溫泉、漫遊、美食」兼具的身心靈饗宴，迎接2019年溫泉小鎮漫遊年。

▲▼西拉雅風景管理處規劃天寒泡湯好去處。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

沿著台三線來到301公里處，嘉義縣中埔鄉中崙村澐水溪溫泉，與台南的關子嶺溫泉，所產生之帶有泥沙且混濁泥漿的泉脈特徵相同，泉質屬弱鹼性氯化物碳酸氫鈉泉，更有「台灣美人湯」的別號占地面積約0.6公頃，露天泡湯區鳥叫蟲鳴，自然生態的泡湯環境搭配5間個人湯屋，及8座泡腳池，已及鄰近的茶油雞、山野菜，當地美食與溫泉逐漸成為黃金台三線的亮點之一。

▲▼西拉雅風景管理處規劃天寒泡湯好去處。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

再往南走來到有百年歷史，號稱全臺第一好湯的臺南關子嶺溫泉公共浴，體驗黑美人湯泥漿溫泉，泡湯之餘還可以探訪西拉雅特色秘境，造訪當地午間特色風格店家，看如何利用在地特色農產，如東山咖啡與龍眼、柳營的牛奶、玉井芒果、南寮椪柑、白河蓮子等等，打造西拉雅在地特色專屬甜點，最後再品嘗聞名世界的東山咖啡和酥脆桶子雞，泡湯之餘嘴巴也不得閒。

▲▼西拉雅風景管理處推台三線三大溫泉旅遊規劃，介紹附近美景、美食。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

最後來到「四重溪溫泉」，不僅可飽覽大鵬灣潟湖風光，還可漫遊南台灣自然生態景觀，品嘗東港在地新新海產店的甜美螃蟹粥、豪華海鮮塔，夜晚再到百年知名美人湯清泉溫泉會館，徹底放鬆全身疲倦感。

▲▼西拉雅風景管理處推台三線三大溫泉旅遊規劃，介紹附近美景、美食。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）
西拉雅國家風景區管理處處長張隆城表示，南臺灣三個溫泉區無論是景點或是店家，都具有相當的實力迎接旅客到訪一遊，管理處也特別邀請知名藝人妖嬌化身湯泉女神拍攝三大名湯形象MV，並成功在網路上造成廣大迴響，今年將再攻一波部落客的旅遊故事接龍宣傳，希望可以為湯泉觀光熱潮再注入一劑強力針，創造旅客與在地店家雙贏的旅遊局面，歡迎遊客追隨女神及部落客的足跡到南臺灣溫泉區旅遊。

▲▼西拉雅風景管理處推台三線三大溫泉旅遊規劃，介紹附近美景、美食。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

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關鍵字：過年新去處,西拉雅風景管理區,台三線,溫泉小鎮,澐水溪,關子嶺,四重溪

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