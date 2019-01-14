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社會 社會焦點 保障人權

后里男困圖書館電梯14小時　「狂按求救鈴沒人聽見」關一夜內急強扳門

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台中男困圖書館電梯14小時　「狂按求救鈴沒人聽見」內急強扳門脫困。（圖／東森新聞）

▲圖書館表示，現在要將電梯的變頻器整組換新並加裝監視器，才會繼續開放使用。（圖／東森新聞）

地方中心／台中報導

台中市立圖書館后里分館發生離奇電梯受困事件！一名年約30歲男子從圖書館3樓搭電梯下樓，結果才剛進去，電梯門就再也打不開，直到隔天一早因內急受不了，直接扳開電梯鐵門自行脫困。奇怪的是，經過檢修發現警鈴沒壞，但男子當時狂按就是沒人聽到，受困長達14小時。

當事人父親12日在「后里幫」臉書社團發文，「我兒子被困在台中市立圖書館后里分館的電梯內，從昨天下午5點至今早8:30才被救出來。」他回應網友問題指出，自己事發隔天凌晨2時到派出所報案，事後已銷案，圖書館主管也跟他道歉，另兒子沒有手機。對於有網友質疑真實性，父親強調「有報案，還會是假的嗎？」

▼當事人父親發文。（圖／翻攝「后里幫」臉書社團）

台中男困圖書館電梯14小時　「狂按求救鈴沒人聽見」內急強扳門脫困。（圖／翻攝「后里幫」臉書社團）

《東森新聞》報導，男子在11日下午5時多進入電梯後，下樓按鈕怎麼按就是沒反應，直到12日清晨7時多才從密閉空間破繭而出，到廁所解除內急。因當時因圖書館還沒人來上班，男子身上也沒手機，於是直接坐在樓梯間，等工作人員來上班。圖書館主任陳小姐說，民眾自行脫困後，觸動保全系統。

保全到場還以為男子是小偷，立即報警處理。警察到場發現，原來男子父母前一晚就已經通報失踨，消息傳開後目前電梯封鎖停用。館方說，當天一早立即通報電梯公司，幾個小時後修復完畢，經過檢測，電梯開關零件壞掉。

經過測試，目前對講機沒有問題，雖電梯已經修好，不過，圖書館表示，現在要將電梯的變頻器整組換新，還要加裝監視器，才會繼續開放使用。

▼目前圖書館電梯尚未開放使用。（圖／東森新聞）

台中男困圖書館電梯14小時　「狂按求救鈴沒人聽見」內急強扳門脫困。（圖／東森新聞）

警報系統沒故障，但離奇的是，男子告訴警方，受困過程一直按壓求救鈴和警報鈴，但受困當天到打烊，電梯外的讀者和員工都沒人聽到。館方表示，如果當時受困男子拍打電梯門，其實外頭就能清楚聽得見。

男子受困14個小時扳開電梯門逃出來，這方式其實也相當危險，沒壞的警鈴按了沒作用，圖書館、警方和維修人員至今仍解不開這個謎。

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關鍵字：電梯,圖書館,后里,台中

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