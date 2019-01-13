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全台唯一名額！豐原高中楊智詠上台師大　以張大千為標竿

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▲豐原高中楊智詠，奪台師大特殊選才全台唯一名額。（圖／記者陳玉攝）

▲楊智詠奪台師大特殊選才全台唯一名額。右為豐中校長羅瑞宏。（圖／豐原高中提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台師大美術系特殊選才國畫組「獅子座計畫」，不參考學測、在校成績，需有國內外競賽前3名成績才具報考資格，全台只有唯一名額；豐原高中美術班楊智詠，自師大附中、台中一中等名校中脫穎而出，學測前就成為準大學生。

獅子座計畫需國內外競賽前3名資格，在術科上要有頂尖實戰經驗；水墨老師羅仁志、王庭捷指出，楊生對中西方繪畫媒材都相當喜愛，加上思緒敏捷及繪畫手感佳，有豐富的美術比賽成績，特別是水墨畫，肯定其可繼續朝水墨媒材深入探索。

楊智詠表示，自己從小熱愛美術，最喜歡的畫家是「張大千」，因張大千潑墨做法在其年代很前衛，是具有古典精神、時代性的藝術家，是自己的標竿、也是將來要走的方向。

▲豐原高中楊智詠，奪台師大特殊選才全台唯一名額。（圖／記者陳玉攝）

▲楊智詠說，秉持「嘗試才知道是否可行」的態度，豐富自我創作思維。

楊智詠指出，自己嘗試用結合多媒材作畫，秉持「嘗試才知道是否可行」的態度；甄試當天，與教授談到以水墨打底、再用炭筆及廣告顏料覆蓋的技法，引起教授興趣並起身細看作品，留下深刻印象。

楊智詠說，面試最重要的是「真實表達自己」，也不吝分享給同儕面試技巧；另外，楊智詠也熱愛攝影，為校內攝影社社長，最喜歡拍攝以「光軌」題材，並積極參與團體事務。

「我是幸運的！」楊智詠說，感謝爸媽一路上給予空間去選擇，最感恩國中班導師陳彥劭、豐中美術班教師團隊的指導；現在也嘗試水墨結合其他多媒材跨領域的創作，豐富自我創作思維。

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關鍵字：台中,豐原高中,楊智詠,美術班,獅子座計畫,水墨畫,張大千

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