喝多了！40名青少年KTV前「持棒叫囂」　警快打支援

▲中清路二段KTV發生群聚鬥毆，警方迅速控制場面。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

14日凌晨3點多，中清路二段上自助式KTV發生鬥毆事件；吳姓、謝姓男子等8人唱歌飲酒，離去時與陳姓男子等10人互看不順眼，2方互相嗆聲，還找來友人助陣，40多人就在店外開打，更無視警方持球棒揮舞叫囂；警出動快打部隊才控制場面，後續將依傷害案、社會秩序維護法偵辦。

第五警分局水湳所所長林嘉榮表示，21歲吳男、21歲謝男等8人相約唱歌飲酒，唱完歌離去時在店內走廊與28歲陳姓男子互看不順眼，2方人馬先互相叫囂，陳男更找來10多名友人助陣，在店外發生肢體衝突，造成吳男頭部紅腫流血、謝男手部、身體多處擦挫傷，送醫包紮後並無大礙。

▲2方人馬因喝多了互看不順眼，發生肢體衝突。



警方表示，獲報後立即出動快打部隊，鄰近分局員警也陸續到場支援，但因現場打架青少年喝多了，情緒一度激動，更有人無視警方，衝到車上拿出球棒揮舞，警見狀立即上前壓制，也有不少人趁亂先搭車離去。

警方指出，2方打架人馬並不認識，但雙方都喝多了；共帶回27歲陳男、24歲許男等6人登記身份資料，而受傷吳男、謝男事後不願提出告訴，但全案依傷害案、社會秩序維護法偵辦。

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