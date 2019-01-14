川普尷尬了！2018中國對美貿易順差3233億美元　再創歷史新高

▲2018中國對美國貿易順差再創歷史新高。圖為上海洋山深水港貨櫃（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

中美貿易爭端持續下，美國總統川普一直將削減中國對美國的貿易順差，視為談判的首要任務之一，不過據中國海關總署今天公布的數據顯示，2018年，中國對美國貿易順差達3233億美元，較去年增加17.2%，連續第二年創歷史新高。

據海關總署統計，中國2018年進出口貿易總值再創新高，達30.51兆元人民幣，較2017年成長9.7%。其中，出口16.42兆元人民幣，年增7.1%；進口14.09兆元人民幣，年增12.9%；貿易順差2.33兆元人民幣，卻是收窄了18.3%。

▲中美貿易戰中，川普反對中國對美貿易順差不斷擴大。（圖／路透社）

不過儘管中國對國際貿易順差收窄，但對美國的貿易順差換算以美元計，達到3233.2億美元，較2017年的2758億美元成長17.2%，連續第二年創下歷史新高，對此海關總署認為，「這是中美處在不同的發展階段，是雙邊經濟互補性的一種體現」。

但中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊受訪時提到，這是由於去年川普從6月起，陸續推出對華增加關稅措施，乃至年底威脅2019年初，將對規模2000億美元的商品，關稅再進一步從10%提高到25%，導致瘋狂的「提前出貨」效應所致，認為此情況今年將會減緩，甚至導致中國外貿表現在開年出現「斷崖式」落差。

事實上，中美貿易摩擦已經在部分產品類別中逐步體現，中國12月大豆進口量為572萬噸，較去年同期的955萬噸暴跌40%，由於過去美國是主要的進口國，也被視為影響中美貿易順差表現的原因之一；另煤及褐煤12月進口量為1023萬噸，較上月數據接近腰斬的同時，年成長率也暴跌55% 。

▲進入2019年，中美貿易磋商仍然持續。（圖／CFP）

中國海關總署則稱，今年就政策面，基於全面擴大開放的政策上，還將推行更大步伐的擴大進口。發言人李魁文表示，總體來講，從貿易平衡、支持國內經濟發展方面來看，將擴大進口我們緊缺的一些關鍵零部件。另從消費品等方面來看，還要舉辦第二屆中國國際進口博覽會，海關總署也將，進一步提升貿易便利化水平等方面，推出更多的措施。

跟據統計，2018年中國對美國進出口4.18兆元人民幣，年增5.7%。其中，對美出口3.16兆元人民幣，年增8.6%；自美進口1.02兆元人民，年減2.3%；貿易順差2.14兆元人民幣，擴大14.7%。

另以美元計價，2018年中美雙邊貿易進出口總值為6335.2億美元，年增8.5%。其中，出口4784.2億美元，增長11.3%；進口1551億美元，增長0.7%；貿易順差3233.2億美元，年增17.2%。

▼首屆中國國際進口博覽會去年11月10日閉幕，打出「明年再相會」海報。（圖／中新網）

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