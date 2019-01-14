防疫視同作戰　 台南市非洲豬瘟防疫演習總動員

▲為防範非洲豬瘟可能入侵台灣，台南市政府於後壁區辦理非洲豬瘟防疫演習，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為防範非洲豬瘟可能入侵台灣，台南市政府於1月14日上午後壁區辦理非洲豬瘟防疫演習，由市長黃偉哲親自主持，黃偉哲要求市府相關局處全力配合，並參照中央所訂的各項情境進行規劃及演練，以確保台南市對非洲豬瘟疫情發生時，有完整的應變機制及處置能力，避免疫情擴散，將傷害降到最低。

台南市政府積極推動各項非洲豬瘟防疫工作及整備因應作為，此次防疫演習於後壁區烏樹林農場地舉辦，並參照中央所訂的各項情境進行規劃，模擬台南市肉品市場發現疑似非洲豬瘟病豬，並追溯至市場罹病豬隻來源場內也有疫情發生，立即依規定對豬隻進行撲殺。

演習現場架設肉品市場及豬舍各1座，挖掘2個仿真實比例大小的掩埋坑洞，於坑洞內鋪設高密度聚乙烯不透水布，以進行豬隻掩埋作業，劇情由肉品市場通報繫留欄上市豬隻疑似有非洲豬瘟症狀，動保處立即派員至肉品市場，經剖檢後發現疑似非洲豬瘟，除採樣送驗外，依規定對同欄豬隻進行預防性撲殺處理及全場消毒，在屍體載出場外焚燒掩埋途中突遇民眾抗議，經再與民眾進一步溝通及請警察協助後，順利進行焚燒掩埋。

第2場景為回溯至上市拍賣的來源豬場，動保處立即至該場進行疫情調查、移動管制、採樣送驗及撲殺等相關防疫措施，並將豬隻屍體掩埋於該場場內自有地。第3部分為環保局提供廚餘去化的收運流程及去化方式，讓各界了解本市處理廚餘的情形。

此次演習動員農業局、環保局、警察局、消防局、後壁區公所、國軍第八軍團、台南市後備指揮部及台南市養豬協進會等單位共36位參與演練，演習內容真實度極高，除了讓相關防疫人員及協力單位增加防疫處置的熟悉度，同時參與的專家學者也檢視了演習過程且提供建議給市政府參考。

黃偉哲市長勉勵大家「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，務必做好超前佈署和事前演練，來增強防疫人員及協力單位的防疫處置熟悉度，並找出其他可能的傳染途徑，現場更邀請專家學者共同參與，針對因應非洲豬瘟疫情的相關措施及處置流程，提供寶貴建議，將最佳的演習成果提供給其他縣市參考。

黃偉哲市長強調，各相關單位仍應持續加強防疫宣導，對於防範非洲豬瘟入侵，除了積極採取各項防檢疫作為外，最重要的是全民皆要有危機意識，遵守各項防疫規定，不將疫區的肉製品帶回國內，轄內的養豬場也都能做好生物安全防疫自我管理工作，避免疫情傳入及擴散，將傷害降到最低。



黃偉哲市長強調，今天演習的情境包含肉品市場與畜牧場疫情處置及廚餘的化去處理，已涵蓋所有豬瘟可能傳播的管道，這些防治工作地方政府責無旁貸；至於機場、海上走私和港口防疫，則需要中央與地方協力，阻絕疫病於境外，期待所有疫情的整備工作都是備而不用。