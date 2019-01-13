國軍17日中部「聯合反登陸操演」　力推仿真實戰、增參演裝備

▲ 國防部將於17日於台中舉行「聯合反登陸作戰操演」，將會增加參演裝備，不再只是過去「重砲射擊」為主的操練方式。（圖／軍聞社提供）

政治中心／綜合報導

國防部將於17日在台中清水番仔寮地區舉行「聯合反登陸作戰操演」。官員今日透露，本次操演最大的特色在於「與實戰場景結合、擴大演習區域、增加參演裝備、改變演練模式」等四個部分，希望能以此達成預定進度並提升成效。

官員指出，本次操演與實戰場景做結合，特別以台中「甲南海灘」來模擬為敵軍登陸的主要地點，透過在這裡進行的反登陸操演，除了實際運作擬定好的作戰計畫，還能一邊讓官兵在戰場經營方面有更多的經驗，也能夠更熟悉作戰環境，符合「仗在哪裡打，訓練就在哪裡」的宗旨。

除了番仔寮重砲射擊場外，軍方也取得第三河川局的同意，借到了大甲溪的出海口高灘地，用來做為演習可用的擴充場域。不過受到當地河川地形及保育環保相關法規的限制，只能在法規准許的範圍內，盡可能達到預期的作戰情況。

另外，為了全面提升操演強度，同時兼顧海洋生態與射擊安全，軍方改變了一直以來以「重砲射擊」為主的操演方式，首度增加海空軍兵力，並動員陸軍「雷霆2000」多管火箭、野戰防空、戰車、機步、反裝甲、陸航直升機、電戰系統等各種可以使用的參演部隊及裝備。

▲ 陸軍「雷霆2000」多管火箭（圖／記者季相儒攝）

官員補充，此次操演在模式上同樣有所變化，將有別於以往，不會聚焦在火力展示上、不會安排行政接待、也不會在現場準備任何程序說明，參演部隊全程都必須按照野戰實務去操演，以達成預定進度並提升戰訓的成效。

據了解，在「聯合反登陸作戰操演」告一段落之後，軍方接著還會實施「反擊部隊再戰整備」實兵演練，由陸軍機步二三四旅戰車特遣隊、野戰防空與後勤補保一同執行，將驗證第五作戰區（中部作戰區）主戰部隊在「戰力恢復與再戰整備」方面的能力。屆時參演的裝備包含各型戰甲車、防空飛彈車、救濟車、叉動車、油罐車、悍馬車等不同輪型與履帶的車輛。