介紹超優妹子！兩光仲介回一句「秒露餡」　老司機笑噴...太生火想買

▲嚴重懷疑...她是賣火鍋的XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

Line上經常有一堆「喝茶吃魚」的邀約，一名網友日前就收到仲介私訊，問他想不想跟AV女優愛愛，同時還貼出妹子的裸露照，他故意回說，想跟自己心目中的女神一起，沒想到對方回一句瞬間露餡，還有人忍不住笑虧，「他是賣火鍋的嗎？」

網友前天在爆怨公社po文吐槽，「很不專業的色情仲介耶，要介紹AV女優給我認識，連名字都搞不清楚。」只見對方晚上9點多時，主動私訊問他，有沒有想過自己能跟AV女優愛愛，一邊還不忘強調，「可以和她一起拍照、錄影喔！」

雖然男網友認為，對方不是詐騙集團就是來亂的，但還是想和對方玩一下，於是配合地說，「能跟北條麻妃愛愛嗎？我超愛她的。」沒想到仲介過了50分鐘才回，而且還問說，「北條麻吉，就是這個嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

他一看瞬間傻眼，不禁吐槽「北條麻妃啦，我還西北麻吉燒勒。」後來，男網友繼續和仲介瞎聊了幾句，但對方實在反應太慢，所以他便果斷封鎖，「沒機會啦！」

網友們看完被戳中笑點，紛紛回應「西北麻吉燒我笑超久」、「西北麻糬燒不好…太甜膩呀」、「麻吉燒戳到我了」、「突然好想吃西北麻糬燒喔」、「其實他是賣火鍋料的」。

另外，大票老司機更發揮創意，打趣道「三上油壓啦，變胖我還是愛她XD」、「波多野結紮」、「上原牙醫啦，你們都不內行」、「橋本油菜也很強的呢」、「高僑剩籽呢」。

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