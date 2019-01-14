肉圓惡爸月賺13萬當宅男「給妻7萬出國」　傳妻談離婚索房

▲惡霸因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北蘆洲「肉圓惡爸」家暴妻子、兒子，引發社會眾怒，據了解夫妻兩人掛名一起經營一間塑膠袋工廠，而肉圓哥林姓男子一個月賺超過13萬元，會拿3萬元繳交房貸、3萬元自用，而7萬元則拿給妻子花用；男方家屬不滿妻子時常出國，短則7、8天，長則20天左右，拒傳夫妻因此曾多次爭吵。因為肉圓惡爸的侵入住宅問題，目前警方將進行二次筆錄，確認他是否要向摑掌地痞提告。

據了解，林男與40歲的李姓妻子交往6年多後結婚，結婚12年育有1子，夫妻倆結婚後因為孩子教養問題多爭吵，林男因為固定在塑膠袋工廠上班，過著早八晚六的生活，只是喜歡宅在家裏面玩電玩遊戲，生活開銷並不多，家暴案曝光後還說「原本很疼他們」！

而林男其實可說是小開，經營的塑膠工廠是家族傳下來的公司，每個月賺超過13萬元，其中3萬元會自己去繳交房屋貸款，而自己沒有特殊癖好只愛打電動，所以只留3萬元給自己，剩下的7萬元都交給妻子發落，而妻子不時就會出國遊玩，有時甚至會達20天，2人因此感情逐漸轉淡，而外傳妻子曾有談過離婚想要索房，這次又因為「肉圓加辣」爆發家暴案。

▼男子不滿肉圓「沒加到辣」，賞巴掌、勒脖子狠狠家暴母子倆。（圖／翻攝爆怨公社）



林童在學校的表現相當優異，英文繪畫、定向越野都曾代表學校參加比賽得獎，而平時課業也都是班上前三名。林童就讀的學校校方表示，已經接獲媽媽電話告知，要一路請假到寒假，而林童在校相當正常，之前學校舉辦爬山活動，他的父母親還有一起參加，看起來相當恩愛。

此外，林童在校表現優異，就連課業也都是班上前三名，還曾經代表學校出去比賽。另外，校方也表示，已經通報校園安全家防中心，學校也啟動輔導機制，會定期跟孩子聯繫，包含校長、老師都有跟媽媽了解請假跟身心狀況，隨時可以提供協助。看到媒體播出覺得很遺憾，平常沒有看到他身上有傷痕、從來沒有。

警方調查，蘆洲地痞「鱷魚」在內的7名男子，昨天直接前往林男住處樓下按電鈴，表示要上樓關心，林男不知所以開門後，鱷魚就拿出辣椒要讓惡爸吃，惡爸不從，鱷魚及另外一名隨即動手摑掌，蘆洲警方獲報趕抵將7名男子帶回偵辦，確定只有2人動手後，將依《社會秩序維護法》第87條第1款加暴行於人才處，將可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰款；但簡易庭庭長透露由於不符合要件，將不會予以裁罰。

▼肉圓惡爸因為沒加辣毆妻兒，民眾包圍炒辣椒。（圖／翻攝爆料公社）



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