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肉圓爸虐妻兒！他從小被家暴「恨媽沒救我」：求您硬起來　344字獨白惹哭網

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▲▼男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲肉圓爸被在地7人毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲42歲林姓男子由於肉圓沒加辣，痛毆兒子、老婆，引起許多網友納悶說，「媽媽為何不帶小孩離開，根本是隱性縱容。」一名長期遭受爸爸家暴的男網友透露，他也恨過媽媽為何不帶他們離開，但是根本沒有後路，「姊姊、弟弟、媽媽為什麼不救我呢？嗯......大概就是害怕吧！怕失去這個家，但怎麼離開？很難的！

林男因12歲兒子買回來的晚餐肉圓中沒加辣，瘋狂質問「那老闆為什麼沒加辣」、「為什麼老闆不聽你的」、「說謊嗎」、「你說謊嗎」、「你說謊嗎」，不斷鬼打牆逼問，就算媽媽前來緩解，他仍是狠甩兒子的頭部，與勒住妻子脖子架離，下手一點都不心軟。

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警申請家暴令。（圖／爆料公社）

▲肉圓惡爸毆打妻兒影片曝光後，也讓許多台灣的受家暴的孩子想起痛苦回憶。（圖／爆料公社）

毆打影片曝光後，孩子外公跳出來爆料說，女婿酒品很差，近幾年常動不動就對母子施虐，女兒雖然報喜不報憂，但我知道的就已經有打3次了。對此，許多網友開始質疑孩子媽媽「為什麼不離婚？」、「根本是變相再幫害兒子」、「根本是隱性的加害者」。

一名從小被家暴的男網友在臉書「爆廢公社」有感而發說，看那影片真的哭了出來，想起小時候自己並沒有做錯事，但他總是被爸爸打得渾身是傷，滿臉是血，到現在依然有後遺症，「我雖然外表開朗，但是我的心很受傷，很難熬，就算我已經長大了，想起那時候我還是很害怕。」

他很羨慕肉圓案件的媽媽能夠永遠站出來，「如果我媽能夠像這個媽媽一樣，勇敢求救就好了」；他透露，「我常常在想為什麼姐姐沒救我呢？為什麼弟弟沒救我呢？為什麼媽媽不救我呢？嗯......大概就是害怕吧！怕失去這個家，沒有了後路，哪都不能去......。」

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」圍毆畫面曝光。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲肉圓爸施暴後態度超囂張。（圖／翻攝黑色豪門企業）

原PO不免恨過媽媽沒有帶他逃出去，但他只要想到媽媽的苦衷，就覺得很偉大，要更加倍的愛媽媽。他表示，他好愛好愛媽媽，也很恨為何不帶他逃離爸爸，或許很多因素導致媽媽走不開，而且要離開是真的很難的，希望媽媽能夠硬起來保護孩子，「我對媽媽真的是又愛又恨，但媽媽是很偉大的，所以要我加倍的愛她。」

他現在長大了，也有能力搬出來自己生活，但是內心的陰暗，從小一直伴隨他到現在，只要想起以前就覺得害怕；他在貼文上呼籲，「請各位當個勇敢的鄰居、勇敢的路人，讓正在受家暴之苦的小朋友們能有重生的機會吧！不要怕雞婆、多點關懷、多點機會。」

▲▼小孩。（圖／取自PAKUTASO）

▲不論是否為親屬，只有社會上每一人勇敢站出來幫忙，或許能幫助孩子脫離家暴的陰影裡。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

原PO全文344字獨白惹哭許多網友，也引來曾受過家暴的孩子有感留言說，「只有過來人才懂」、「一堆人說為什麼不離開，因為他X的你不懂離開後能去哪，沒遇到都只是一張嘴」、「我遇到雖然不像家暴，但成分類似，能感同身受心裡面的傷」、「非常感同身受...看影片的當下我整個人都在發抖！想起了我的童年...那個再怎麼解釋也被當成說謊狡辯！總是逃不過的換來拳打腳踢...髒話辱罵！只能等到他酒醒後又像什麼事也沒發生過的生活著」。

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上百人圍堵蘆洲肉圓爸住家處，甚至炒一鍋辣椒，但被警方整鍋端走與理性勸離。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：家暴,,肉圓,肉圓爸,蘆洲,爆廢公社

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