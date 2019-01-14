炸肉圓、蒸肉圓哪種第一？　老饕加碼曝美味秘訣「加很多蒜泥」　

▲你是蒸肉圓派還是炸肉圓派？（示意圖／ETtoday資料圖）

生活中心／綜合報導

一名爸爸因為肉圓忘記加辣痛毆老婆兒子，引發全台關注，肉圓這道料理到底要吃蒸的還是炸的，也掀起網友討論。一名網友在PTT表示，第一次看到炸肉圓「簡直不敢相信」，加太多辣椒也會失去肉圓的原味，應該加蒜泥才是真正美味。

網友在PTT八卦版（Gossiping）指出，都吃蒸肉圓，沒想到會有炸肉圓這種東西，而且在南部吃肉圓都不加辣椒，「要加很多蒜泥才正港好吃」。他接著詢問網友，「肉圓到底是炸的當代表，還是第一個想到會是蒸的呢？肉圓加太多辣椒就失去豬肉的鮮味了，失敗！」

▲肉圓有多種料理方法。（示意圖／記者洪聖壹攝）

支持蒸肉圓派的網友表示，「蒸肉圓＋四神湯＝爽、「蒸的才叫肉圓，炸的只能叫炸肉圓」、「炸的嘔嘔嘔嘔嘔」、「蒸的啦，肉圓裡面都一堆油了還要用油炸，是多愛吃油」、「加蒜泥內行的，我也是（握」、「炸的你去吃煎餃」。

不過也有不少炸肉圓的支持者，「炸得Q彈才是王道」、「說蒸好吃的舌頭都戴套了」、「炸的才是真肉圓，蒸的根本不能吃」、「蒸肉圓是體諒那些不會使用筷子出力的人而發明的」、「炸的才是本體」，另外有網友表示，蒸的炸的都好吃，「炸到酥跟蒸的都喜歡，但油泡的真的不愛」、「油泡的那個油膩感我真的沒辦法...」。