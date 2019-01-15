麥當勞1／23要漲價了！單點豬肉滿福堡、勁辣鷄腿堡、麥脆鷄腿貴3元

▲麥當勞1/23起菜單調整。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

因應基本工資月薪調漲，不少業者紛紛調漲售價，現在連麥當勞也要漲價了！業者今天（15日）宣布，自1月23日起將推出全新「麥脆鷄｣套餐點餐方式，改成「麥脆鷄腿2塊餐（大腿或棒腿）」與「麥脆鷄翅2塊餐」兩款主餐選擇，並採腿、翅個別定價；同時調整部分菜單價格，包含超值全餐主餐5項堡類及麥脆鷄腿單點調升3元、麥脆鷄翅降7元等。

麥當勞指出，將自23日凌晨零時起調整部分產品價格，包含McCafé共8項鮮奶茶全面調降10元；點心類「漢堡」調降2元；單點「麥脆鷄翅｣調降7元、「麥脆鷄腿｣（大腿或棒腿）調升3元；另超值全餐平均調幅約0.8% （含所有配餐），像是5項漢堡類主餐單點調升3元，包含大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡、嫩煎鷄腿堡與黃金起司豬排堡，而部分套餐維持百元有找。

另外，「勁脆配餐｣的麥脆鷄改為「麥脆鷄腿｣（大腿或棒腿），價格調升3元；若選鷄翅則降7元。而早餐部分的蛋堡與滿福堡系列調升3元，平均調幅約1.6%（含所有配餐）。美式辣味香鷄堡、法式芥末香鷄堡、勁辣香鷄翅調升3元，但搭配「1+1=$50」仍維持優惠。

至於肯德基昨天（14日）則宣布，自2016年迄今已逾2年未調整餐點售價，但由於近年來餐飲市場成本不斷上漲，因此考量整體營運成本並檢視產品價格，為持續提供消費者美味品質，將於1月15日起調整部分餐點售價。

肯德基這次調整部分產品價格，整體產品價格調幅約5%，包含單點蛋撻調升2元、單點炸雞調升6元，及單點漢堡調升9～10元；而XL套餐調升10元、桶餐類則視產品組合不同，價格調升16元起。不過，個人套餐則較原價最高調降26元、降幅最高達17%。

另外，廣受好評的高人氣99元超值套餐，與經典拼盤、點心盒、上校雞塊與雞米花分享盒、洋蔥圈與雙色地瓜QQ球等點心，以及包含各式燒餅、烤餅、蛋堡與嫩雞粥的早餐商品，總計超過40項產品價格皆未有調整。

肯德基表示，為回饋消費者長期支持，亦同步推出多元產品優惠，像是ABC自由選、99元超值餐，以及官方粉絲團也會不定時推出多種折價、優惠券，如限時套餐、桶餐優惠供下載。未來仍將堅持提供優質餐點，期待消費者繼續支持。