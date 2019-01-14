交接致詞狂講8分鐘　賴清德笑搭「卸任遊覽車」猛揮手





▲賴清德離開行政院搭卸任遊覽車。（圖／記者季相儒攝）



記者賴于榛／台北報導

行政院14日舉行閣揆暨閣員的聯合交接典禮，卸任的賴清德交接致詞狂講8分鐘，提及台灣憲改議題、拚經濟、台灣應該要團結共同面對中國三大議題，離開政院之前，他向在場的前同事們一一致意，也獲得好幾束花，最後有別於過往閣揆卸任搭乘私家轎車或自駕汽車離開，賴清德笑搭「卸任遊覽車」一起走，並專業地向窗外猛揮手。

行政院長一職正式交接印信，擔任監交人的副總統陳建仁指出，執政前半場在改革建設經濟做出成績，後半場就是把成果分享給人民，如果林全是先發、賴清德是中繼，擔任終結者的蘇院長帶領執政團隊為改革帶來最後勝利，為人民帶來美好生活，更說有蘇院長大家都會有信心，相信內閣團隊也對13年前的大投資大溫暖印象深刻，現在他在此正式告訴大家，「蘇院長回來，大家要挽起袖子、接地氣，一起為人民打拚」。





▲蘇貞昌送走賴清德。（圖／記者季相儒攝）

新任院長蘇貞昌致詞時則指出，在賴清德建立的這個基礎上，他有很多要接續要做的工作，不能在自己的理想環境來做，只能捲起袖子「撩下去」，並提醒閣員要接地氣，且只有成績才是一切，人民感覺好才是王道，現在就要開始衝。

賴清德在交接時一派輕鬆地表示，行政院接地氣的內閣團隊更勝以往，「但我現在的笑容比蘇院長還燦爛，哈哈哈，蘇院長加油，台灣加油」，接著則提出三大憂慮，包括「憲政改革」，他認為單就憲政體制而已，不論未來走向總統制、內閣制、雙首長制，即便是要維護雙首長制的精神，國會議員也應該考慮兼任或是擔任內閣部會首長，如此才能減少立法行政落差，跟民意接軌，讓民意能夠接地氣，同時也能提高行政效率。

第二憂慮，賴清德指出是「台灣政黨應該要建立國家利益為優先的政黨文化」，國人都希望政府拚經濟，政府也以拚經濟為優先政策，但是中美貿易之間衝突，政府提供台灣非常好的機會讓台商可以回流，可若沒辦法跟其他國家簽訂貿易協定，好比美國，如果沒辦法參與區域經濟，好比CPTPP，都會有關稅的障礙，將讓歡迎台商回來的工作會事倍功半。





賴清德說，可是過去民進黨執政時，美豬跟美牛要開放，國民黨反對，當國民黨執政時，在野的民進黨反對，過去他在立法院難辭其咎，他今天語重心長，「政黨必須要建立國家利益至上的政黨文化」。

第三賴清德強調，「台灣應該要團結共同面對中國」因為中國大陸國家主席習近平公開提出「習5點」，清楚指出九二共識就是一中原則，沒有任何模糊空間，而且只有條路是一國兩制，在此狀況之下，各個政黨都不應該再存在幻想，面對這麼重大事情，台灣社會要共同面對，團結解決這個問題，兩岸問題很大很複雜，要解決很困難，但是起始點在台灣，只有台灣團結，沒有政黨的利益，只有台灣國家利益，共同面對這個問題，才有辦法迎刃而解，若這個問題沒有辦法解決，台灣的機會也會慢慢流失。

賴清德交接致詞觸及各重大議題，狂講8分鐘，離開政院之前，他在蘇貞昌陪同下，先向在場的前同事們一一致意，也獲得好幾束花和握手擁抱，最後有別於過往閣揆例如江宜樺卸任搭乘私家轎車，或是張善政自駕汽車離開，賴清德則是笑搭「卸任遊覽車」一起走，還專業地向窗外猛揮手，但前副院長施俊吉則是自行離去。

▲賴清德卸任致詞達8分鐘。（圖／記者屠惠剛攝）