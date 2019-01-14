快訊／捲起袖子「撩下去」　蘇貞昌：人民感覺好才是王道

記者賴于榛／台北報導

行政院14日召開聯合交接典禮，副總統陳建仁監交賴清德與蘇貞昌的閣揆交接，新任院長蘇貞昌致詞時指出，在賴清德建立的這個基礎上，他有很多要接續要做的工作，不能在自己的理想環境來做，只能捲起袖子「撩下去」，並提醒閣員要接地氣，且只有成績才是一切，人民感覺好才是王道，現在就要開始衝。

蘇貞昌身穿深灰色西裝配白襯衫與粉紅色與白色相間的領帶，妻子詹秀齡則以一襲紫色套裝同出席，一旁的政委唐鳳等人也紛紛跟她握手寒暄，至於副院長陳其邁則是隻身抵達。





▲蘇貞昌的妻子詹秀齡以一襲紫色套陪同出席交接典禮。（圖／翻攝行政院直播）

印信交接後，蘇貞昌壓軸致詞，他指出，接下行政院長的印信，內心滿滿的戒慎恐懼，因為只有當過院長的人才知道這印信有多沉重，也正因為這樣他特別感謝賴院長過去一年多為國家所作的貢獻、擘劃、努力與亮麗成績，如果不是過人才智、全心全力、忍辱負重不可能有這樣的卓越成績。

蘇貞昌說，過去一段時間他和總統交換意見，都是希望扛著重擔，而賴清德基於責任責任政治的信念選擇離開，雖然是萬般不捨但只有尊重，過去這段時日他也與賴清德深談，賴清德希望能夠讓政局穩定，在既有基礎上回應民意做出成績，因此他看到這個情況，也不願意一輩子的努力就此落空，基於對國家的責任、對人民的責任、對土地的熱愛決定承擔這個重責大任，「我很感謝過去團隊立下的基礎，感謝短短兩天同仁願意共組團隊邁步前進」。





對於賴清德的卸任，蘇貞昌也笑說，扛起擔子跟卸下，賴清德不只笑容比他燦爛，甚至一個在周末看電影，一個在組閣就是明顯不同。

接續閣揆任務，蘇貞昌說，在賴清德建立的這個基礎上，他有很多要接續要做的工作，不能在自己的理想環境來做，只能捲起袖子「撩下去」，並提醒閣員要接地氣，且只有成績才是一切，人民感覺好才是王道，現在就要開始衝，期待得到人民多一點支持讓人民更有感，天佑台灣。

▲行政院長交接。（圖／記者屠惠剛攝）