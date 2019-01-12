告別政院看《後勁》想當總教練？賴清德笑回：我是球迷而已



記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德14日即將卸任，他12日邀請媒體觀賞《後勁：王建民》，會後被問到何時要再起、想不想當總教練等等問題，他一邊替媒體簽名、合照笑回「我是球迷而已」。

賴清德會後致詞時指出，主要是用這部電影慰勞大家，也用具體行動支持國片、支持棒球及支持王建民，也感謝導演拍這有意義的紀錄片，能站上投手丘是經過這麼多辛苦過程，不僅僅是熱愛棒球或本身是球員或其他行業的人，在遭到困難實有更多啟發，找到更多力量。





▲賴清德與《後勁：王建民》加拿大籍的台灣導演陳惟揚映後合影。（圖／記者賴于榛攝）

片中王建民因為台灣之光的稱號感覺有壓力，但賴清德說，還是要講王建民是台灣之光，雖然這給王建民很大壓力，但還是台南之光，「我們都以他為榮」，對於王建民受傷，沉寂、艱困環境中持續不斷訓練，一步一步從獨立聯盟小聯盟，再站上大聯盟投手丘，這過程恐怕會讓他更堅定相信王建民是貨真價實的台灣英雄。

賴清德也自爆，當年王建民正夯時，球賽1到2點才開始轉播，但是台南家裡電視壞掉，他就跑到街上找電視看，很多店都關了，好不容易找到一間還在營業的小商店嚇到老闆，但他不好意思說電視壞了，是來看棒球賽的。





熱愛金庸小說的賴清德也說，王建民的伸卡球真的是獨步武林，在當時同時其，多倫多藍鳥隊的哈樂戴的伸卡球與王建民同樣是極品，就像武俠小說的兵器譜裡面，小李飛刀排很前面，伸卡球在棒球內也是，還說王建民的最好的伸卡球球速就是93英里，「每次看他下降幅度最大，打擊者打不到或打到變滾地球，都是在93左右最好，若快一點就效果沒這麼好，這可能要棒球專家才能解釋」。



會後賴清德與媒體合照、簽名，媒體追問何時要再起、想不想當總教練等等問題，他一邊替媒體簽名、合照笑回「我是球迷而已」；由於賴清德身著西裝看電影，媒體追問，是否連睡覺都穿西裝，他則笑出來說沒有啦是因為前面有場活動。

▲賴清德告別政院，邀請媒體看後勁。（圖／記者賴于榛攝）

