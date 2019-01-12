　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

告別政院看《後勁》想當總教練？賴清德笑回：我是球迷而已

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲


記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德14日即將卸任，他12日邀請媒體觀賞《後勁：王建民》，會後被問到何時要再起、想不想當總教練等等問題，他一邊替媒體簽名、合照笑回「我是球迷而已」。

賴清德會後致詞時指出，主要是用這部電影慰勞大家，也用具體行動支持國片、支持棒球及支持王建民，也感謝導演拍這有意義的紀錄片，能站上投手丘是經過這麼多辛苦過程，不僅僅是熱愛棒球或本身是球員或其他行業的人，在遭到困難實有更多啟發，找到更多力量。

▲▼賴清德告別政院，邀請媒體看後勁。（圖／記者賴于榛攝）

▲賴清德與《後勁：王建民》加拿大籍的台灣導演陳惟揚映後合影。（圖／記者賴于榛攝）

片中王建民因為台灣之光的稱號感覺有壓力，但賴清德說，還是要講王建民是台灣之光，雖然這給王建民很大壓力，但還是台南之光，「我們都以他為榮」，對於王建民受傷，沉寂、艱困環境中持續不斷訓練，一步一步從獨立聯盟小聯盟，再站上大聯盟投手丘，這過程恐怕會讓他更堅定相信王建民是貨真價實的台灣英雄。

賴清德也自爆，當年王建民正夯時，球賽1到2點才開始轉播，但是台南家裡電視壞掉，他就跑到街上找電視看，很多店都關了，好不容易找到一間還在營業的小商店嚇到老闆，但他不好意思說電視壞了，是來看棒球賽的。

▲▼賴清德告別政院，邀請媒體看後勁。（圖／記者徐政璿攝）

熱愛金庸小說的賴清德也說，王建民的伸卡球真的是獨步武林，在當時同時其，多倫多藍鳥隊的哈樂戴的伸卡球與王建民同樣是極品，就像武俠小說的兵器譜裡面，小李飛刀排很前面，伸卡球在棒球內也是，還說王建民的最好的伸卡球球速就是93英里，「每次看他下降幅度最大，打擊者打不到或打到變滾地球，都是在93左右最好，若快一點就效果沒這麼好，這可能要棒球專家才能解釋」。

會後賴清德與媒體合照、簽名，媒體追問何時要再起、想不想當總教練等等問題，他一邊替媒體簽名、合照笑回「我是球迷而已」；由於賴清德身著西裝看電影，媒體追問，是否連睡覺都穿西裝，他則笑出來說沒有啦是因為前面有場活動。

▲▼賴清德告別政院，邀請媒體看後勁。（圖／記者賴于榛攝）

▲賴清德告別政院，邀請媒體看後勁。（圖／記者賴于榛攝）

ET快訊
工程師想追27歲上進妹！猶豫「學店有單純的？」網打醒
秦嵐撩起裙子「超驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？
蘇內閣／鄭麗君確定走人！剩37小時還有7首長沒敲定

關鍵字：賴清德,後勁

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇內閣／鄭麗君確定走人　剩37小時還有7首長沒敲定

不斷更新／留不住鄭麗君　蘇貞昌內閣名單一次看

告別政院看《後勁》想當總教練？賴清德笑回：我是球迷而已

蘇內閣／鄭麗君確定走人　剩37小時還有7首長沒敲定

影／口譯哥委屈「每月實領15萬」　外交官打臉：本俸、加給、保險28萬

快訊／蘇貞昌將8名政委全留任　中生代龔明鑫轉財經政委

影／高雄觀光局長推1314愛情日　邀50男跳愛河告白「我愛你」

蘇貞昌衝政績！府院黨三位一體　2020瞄準「英德配」

吳釗燮推特發問「你們到底在怕什麼？」　網：哇Ｘ部長有槍啊

北市立委補選動員令　卓榮泰：集體作戰保下姚文智這一席

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

不斷更新／留不住鄭麗君　蘇貞昌內閣名單一次看

告別政院看《後勁》想當總教練？賴清德笑回：我是球迷而已

蘇內閣／鄭麗君確定走人　剩37小時還有7首長沒敲定

影／口譯哥委屈「每月實領15萬」　外交官打臉：本俸、加給、保險28萬

快訊／蘇貞昌將8名政委全留任　中生代龔明鑫轉財經政委

影／高雄觀光局長推1314愛情日　邀50男跳愛河告白「我愛你」

蘇貞昌衝政績！府院黨三位一體　2020瞄準「英德配」

吳釗燮推特發問「你們到底在怕什麼？」　網：哇Ｘ部長有槍啊

北市立委補選動員令　卓榮泰：集體作戰保下姚文智這一席

政二代身分還募款挨批　陳思宇承諾選後公布競選帳目

新一：只親臉頰不夠…索吻小蘭畫面羞爆！　交往「關鍵簡訊」曝光

猛龍過江／踢落強敵台體大　彰師大蟬聯武跆王盟主

7000元養2孫女…486先生霸氣「養祖孫」兒福聯盟急聯繫　阿嬤回應了

猛龍過江／最強牙助吳巧貞護士服出場　木村鎖讓對手求饒

飯店業新手詹偉立辦酒吧選秀　從精品業跨界找服務人才

慧眼看天下／中美貿易磋商　談判獲正面進展

專業搶鏡！心機汪拍照強壓柴姐遮眼　對鏡頭吐舌燦笑：主角是我

猛龍過江／影子吳仲凱職業3連勝　期許成格鬥界林書豪

SBL／佐藍融入金酒展威力　麥班達批凱爾不在狀態內

阿伯騎士逆向闖國道！左腿遭撞斷噴飛　「倒地又被來車輾」命危

政治熱門新聞

即／口譯哥深夜2095字心聲　..

口譯哥15萬算法惹議　網怒：我..

丁守中控選舉違法：應投票24小..

口譯哥嗆小編：你不用繳美國醫療..

不斷更新／蘇內閣名單一次看

韓冰催韓國瑜快跟神力女超人開口

口譯哥稱實領15萬　前外交官打..

專訪／「神力女超人」擇偶條件超..

選舉無效恐成立　柯P：全台比照..

蘇邁配　葉元之酸爆：最嘔的是鄭..

被說「抱小姐」　蘇貞昌：長相差..

吳釗燮推特嗆中國　網笑：有槍啊

口譯哥實領15萬　她揭「吳音寧..

蔣萬安10歲知身世　老師一句話..

更多熱門

相關新聞

不斷更新／蘇內閣名單一次看

前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，副院長敲定由前立委陳其邁出任，14日進行交接，現正展開人事布局。目前最新進展，農委會主委由副主委陳吉仲升任、環保署長則由代理署長張子敬接手，法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中則雙雙留任。

府院黨3合1 2020瞄準「英德配」

卓榮泰為北市立委補選下動員令

蔡賴配成形？朱立倫：自己比較重要

賴清德下台一身輕　蔡賴配聲浪再起

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

17歲少女泡湯昏倒「家醜房事」穿幫！表哥狂冒汗

台中「女模級警花」　男友身分曝光

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿的意義

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面