壽險圈打了一手好球第4遇亂流　台壽保全年獲利近83億小幅衰退

▲台灣人壽2018年第三季初年度保費收入的通路及產品組合。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

中信金控（2891）重訊公告旗下子公司台灣人壽去年107年度自結盈餘，累計全年度總獲利82.96億元，較前一個月97.6億元倒吐14.64億元，與前年全年相比減少19.09億元，整體衰退18.7%，反映出台美利率波動增加避險成本所致。

台灣人壽去年107年度（2018年）的12月月結盈餘部分，稅前虧損22.24億元，稅後虧損14.64億元。1~12月累計損益部分，稅前獲利75.06億元，稅後獲利82.96億元，稅後EPS為1.99元，累計1-12月不含外匯價格變動準備金之稅後EPS為2.28元。

台灣人壽總經理莊中慶日前也曾就壽險圈2018年整年度的經營實績狀況，有感而發地說「2018年壽險圈打了3節好球，第4節遇到亂流有人出壞球，有人hold住。」

▼台灣人壽總經理莊中慶（中）。（圖／記者李蕙璇攝）

台灣人壽去年第三季法說會中也提到，由於2018年著重於期繳和投資型保險商品的成長，雖然壽險獲利受到避險成本提高的影響，但投資收入增加及持續改善準備金成本，帶動稅後淨利年成長較去年13.5%。

壽險業去年1~6月上半年獲利部分，逐漸因為下半年中美貿易戰、台美利率消長、新台幣升值等大幅增加避險成長所致而受到侵蝕。

從1月累計到11月的獲利狀況，國泰人壽居榜首為357.1億元，其次為富邦人壽的307.8億元、南山人壽265.54億元、中國人壽106.7億元、台灣人壽97.6億元與新光人壽82.8億元。