彰化「爌肉飯老店」起火…店員煎荷包蛋釀禍　網友：這家必吃唉！

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記者趙蔡州／綜合報導

彰化市金馬路二段一間爌肉飯老店，13日下午突然發生火警黑煙竄天，整間店面冒出相當強烈的火舌。消防局獲報後出動大量人、車前往救援，抵達時火勢已經延燒到隔壁窗簾店，所幸沒有任何人受困火場，火勢直到下午4時許順利控制，目前正在進行殘火處理，起火原因初步懷疑是店員煎荷包蛋忘了關火釀禍。

根據了解，位在金馬路的爌肉飯老店，店面是一間鐵皮屋建築，開店至今十多年生意非常好，食物在當地擁有相當高的人氣。但13日下午3時40分許突然冒出濃煙大火，屋內店員及顧客們嚇得奪門逃出，接著火勢擴大濃煙遠遠都看見。影片中還能看見，消防員冒險拖出瓦斯鋼瓶時，鋼瓶上的火焰還在熊熊燃燒。

▲除起火的爌肉飯老店外，隔壁窗簾店也被波及起火。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

消防人員表示，現場火勢相當猛烈，除起火的爌肉飯老店外，隔壁窗簾店也被波及起火，所幸他們爬上屋簷從二樓，同一樓夾攻噴水滅火，火勢成功在下午4時許控制。警方表示，起火原因初步懷疑是店員煮食物時，不慎引燃易燃物造成；店家也供稱是店員煎荷包蛋忘了關火，但詳細原因仍待火調科調查。

民眾後來也在臉書貼出火災現場，提醒當地人盡量避開該路段，還有人說：「完蛋了，以後不知道還有沒有得吃」、「這間去彰化市一定吃啊！」、「回彰化必吃老店啊QQ」、「希望別造成嚴重傷亡」、「我們吃飯他們家已經10年了，希望他們平安沒事。」