臘八粥傳溫情　春聯納福迎春

▲為慶祝佛陀成道日，佛光山國際佛光會東一分會，結合台南市婦女會與台南幸福扶輪社於1月13日特舉辦「臘八粥傳溫情，春聯慶新春」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝佛陀成道日，佛光山國際佛光會東一分會，結合台南市婦女會與台南幸福扶輪社於1月13日特舉辦「臘八粥傳溫情，春聯慶新春」活動，佛光山台南區總住持滿舟法師、天主教台南教區林吉男主教、德光中學王文俊校長、扶輪社社長陳素雲、國際佛光會中華總會理事蔡國華等人與會。

佛光山台南區總住持滿舟法師讚嘆今天的臘八粥饗宴，再加上書法家現場揮毫贈送春聯，增添喜氣，很有年味，讓活動更熱鬧歡喜，今天的承辦的國際佛光會台南東一分會蔡瀞葳會長，是國際佛光會中華總會蔡國華理事和台南市婦女會陳素雲理事長的千金，蔡會長剛上任1個月就能有這麼傑出的表現，除了佛光會團隊的集體創作以外，他傳承了父母親的菩薩特質─「虔誠信仰熱心公益」於一身也是關鍵。所以這碗臘八粥不僅代表了感恩回饋，還代表「信仰傳承」，更有佛陀的加持與祝福。

天主教台南教區林吉男主教表示，非常感謝佛光山的邀請參加活動，也顯示雖然不同宗教信仰，但能彼此包容，融合一家不分彼此。

活動現場也邀請書法老師現場揮毫，並以星雲大師墨寶諸事吉祥與大眾結緣，迎新春慶吉祥，大眾一起吃著熱騰騰的臘八粥，一同慶祝臘八節。