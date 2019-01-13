辦年貨過好年　宜蘭家扶中心歲末寒冬送暖

▲▼宜蘭家扶中心13日在冬山車站鐵路下方廣場，舉行「辦年貨 過好年」活動，讓參與的家庭提前感受過年的歡樂氣氛，回家時有豐盛的年貨組及生活用品，全家可迎新過好年。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

歲末寒冬送暖，宜蘭家扶中心13日在冬山車站鐵路下方廣場，舉行「辦年貨 過好年」活動，提供給受助經濟弱勢、兒少保護、寄養安置等近800戶家庭每戶一組年貨組（年菜、肉品、乾貨、生活用品）、1份500元紅包和1份便當餐券（150元），讓參與的家庭提前感受過年的歡樂氣氛，回家時有豐盛的年貨組及生活用品，全家可迎新過好年。

宜蘭家扶中心為了讓弱勢家庭提前感受過年氣氛，特地精心將「辦年貨 過好年」活動現場佈置成年貨大街，喜氣洋洋，由家扶中心主委林慶田扮演財神發送糖果、敲響大鑼宣布「辦年貨過好年」開賣了！現場大人小孩一起去挑選年貨，充滿年節採買的熱鬧氣氛。

宜蘭家扶中心表示，寒冬送暖活動，共有26個主辦單位、22個協辦單位響應活動，還有13個協力單位熱情協助，讓活動順利開跑，每戶家庭有吃有拿、小孩也有笑有玩，也期望每戶家庭都可以在新的一年吃飽、穿暖、健康沒煩惱，。

宜蘭家扶中心主任謝曉雯說，2019年有感於除單一項年菜組合外，考慮家庭不同需求，改以年貨組合增加選擇，讓家庭可以選擇喜歡的年菜、肉品和乾貨等實用物資。