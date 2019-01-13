宜蘭「消防變裝秀」　激發親子創意熱鬧揭幕

▲宜蘭消防局為防火宣導，13日在羅東文化工場舉辦的「消防變裝秀，親子一起SHOW」活動，場面熱鬧育教於樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

鑒於119消防節及農曆春節將至，宜蘭消防局為防火宣導，13日在羅東文化工場，舉辦「消防變裝秀，親子一起SHOW」活動，安排消防人員著各式消防服裝走秀，展現消防工作各項內容與多樣面貌，另外活動重頭戲為親子走秀，透過消防主題變裝方式，激發親子創意與才藝展現。

「消防變裝秀，親子一起SHOW」活動，為展現活力親民、健康清新、服務親切的消防形象，活動開場即由消防局猛男、美女進行服裝走秀展示，大方亮肌肉、秀臉蛋，其中身著防溺救援服裝之高顏值、強壯體格猛男尤為吸睛，一出場即吸引眾人目光，台下觀眾紛紛拿起手機搶拍照，為活動熱鬧揭開序幕。

宣導活動另一波高潮，即為親子消防變裝走秀，小朋友在家長們的精心打扮下，粉墨登場輪流上台走秀，小朋友不但秀出自己的自信心與可愛的一面，並讓親子們在活潑、溫馨、熱鬧的氣氛中，融入消防知識與觀念，將消防防火、防災教育向下紮根。

活動也安排兩隻可愛的消防大頭公仔來回穿梭，與民眾親切互動拍照，並由氣球達人魔術表演及小小朋友帶來可愛舞蹈表演，贏得台下滿堂喝采，消防局特別精心準備多項實用宣導禮品發送參加民眾，希望透過好學、好玩、好禮的宣導，提高民眾防火安全意識，降低火災發生機率，讓民眾都能平平安安過好年，快快樂樂每一天。